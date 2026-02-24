Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Numan Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı
24.02.2026 13:40  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Numan Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı
Haber Videosu

Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun ardından siyasi parti turlarına başladı. İlk ziyaretini Devlet Bahçeli'ye gerçekleştiren Kurtulmuş, "Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor sonrasında siyasi partilere yönelik ziyaret programını başlattı. Bu kapsamda ilk durak, MHP Genel Merkezi oldu.

İLK DURAK MHP GENEL MERKEZİ

Ziyaret, saat 12.00'de MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı. Görüşmede sürece ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Yaklaşık 30 dakika süren temasın ardından iki isim basın mensuplarının karşısına çıkarak ortak açıklama yaptı.

"MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ"

Numan Kurtulmuş açıklamasında, Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu sayfalarına göndermesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Sürece verdiği destek dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, Bahçeli'nin tavrının ve yol göstericiliğinin örnek olduğunu söyledi.

Demokratik yaklaşımın bundan sonraki süreçte de aynı açıklıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'na düşen görev kapsamında yasaların hazırlanmasına işaret etti. Kurtulmuş, "Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.

ZİYARET TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş'un temasları MHP ile sınırlı kalmayacak. TBMM Başkanı'nın saat 15.30'da CHP grubunu, saat 16.30'da ise DEM Parti grubunu ziyaret edeceği açıklandı.

Program kapsamında 25 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da ise AK Parti grubu ziyaret edilecek.

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Demokrasi, Politika, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu
İki okul müdürüne birden saldırdı O anlar kameralarda İki okul müdürüne birden saldırdı! O anlar kameralarda
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
14:06
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt
Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:15:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret: Tarihi eşik aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.