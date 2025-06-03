Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı - Son Dakika
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Politika

Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı

03.06.2025 22:36
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Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak TBMM Başkanı yeniden seçildi. Üçüncü tur oylama sonuçları açıklandı.

Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 329 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Boş bir oy ve 11 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü tur oylamada 329 oy alan Kurtulmu, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Kurtulmuş, oylama sonrası yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye konusunun en acil konu olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koymalı. Ümit ederiz ki burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf bir şekilde, demokratik tahammüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye'de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Siyasi partileri oluşturulması düşünülen bu komisyon içerisinde kendi temsilcilerini vererek birlikte müzakere edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, iç tüzük ve anayasa vurgusu yaparak, "Zor bir çalışma dönemine hep beraber gireceğiz. Tekraren ifade etmek istiyorum ki, siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28. dönemin ikinci devresini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi açısından da büyük başarılara imza atmış olarak hep birlikte geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı - Son Dakika

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