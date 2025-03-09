Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış - Son Dakika
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Politika

Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Öcalan'ın "Silah bırakma" çağrısıyla devam etmişti. Öcalan'ın İmralı görüşmeleri devam ederken katarakt ameliyatı olduğu, diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı öğrenildi.

09.03.2025 10:23
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te yaptığı çağrının ardından DEM Parti İmralı Heyeti, 3 kez teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İlk görüşme, 28 Aralık 2024, ikinci görüşme ise 22 Ocak Çarşamba günü yapılırken, 27 Şubat'taki son görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı okunmuştu. DEM Parti'nin İmralı ziyaretlerinin devam ettiği günlerde teröristbaşı Öcalan'ın katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

DİĞER GÖZÜNDEN DE AMELİYAT OLACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre; Ameliyat, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in 28 Aralık'taki birinci ziyareti ile 22 Ocak'taki ikinci ziyareti arasında gerçekleşti. Heyete ikinci görüşmede Öcalan'ın bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu bilgisi verildi. Ameliyatın İmralı'da yapıldığı belirtilirken Öcalan'ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı öğrenildi.

BULDAN: GÖZYAŞI KANALLARINDA TIKANIKLIK VARMIŞ

Konuya ilişkin Buldan da verdiği bir röportajda; "İkinci defa gittiğimizde Öcalan katarakt ameliyatı olmuştu ve oldukça başarılı bir ameliyat olduğunu gözünün çok iyi gördüğünü söyledi. 3'üncü olarak gittiğimizde gözünde yaş olduğunu ve mendil kullandığını gözlemledim. Gözünden yaş gelmesi zaten katarakt ile alakalı değil gözyaşı kanallarında bir tıkanıklık olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili bir ameliyat kararı verilmemiş" demişti.

Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Politika, Katarakt, Katarakt, Ameliyat, 3-sayfa, Türkiye, İmralı, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Elma:
    hiçbir doktorun ona el uzatmamasi lazım, sürüne sürüne can versin, 93 40 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    okadar şehit unutuldumu noldu bırakin gebersin 86 29 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    devlet behçeliyan ve apo kanki kanki geziyor 28 11 Yanıtla
  • osman şahin:
    GEÇMİŞ OLSUN 9 26 Yanıtla
  • Batu Gun:
    kimin vergileriyle? bizim. oh bizim vergilerimizle dunyayi 6 ucakla gez, saraylarda yasa simdi de terorist basi cocuk katiline katarakt ameliyati yaptir. bunu alkislayan geri zekalilar da var 20 11 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    SİLAH BIRAKMASİI İYİDE..SİKAH BIRAKMAK YERİME SILAHLARI TESLİM ETSİN..DAĞDAKİİLER NE OLACAK TESLİM OLUP YARGILANACAK MI?? KANDİLDEKİ GURUP BE OLACAK..İÇERDEKİLERİN DURUMU..??? 23 6 Yanıtla
  • Eker Engin:
    şehit ailelerin yüzüne nasıl bakıcak bunlar bebek katilini şirin gösteriyorlar 23 4 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Bu oe gözününün mk 6 3 Yanıtla
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