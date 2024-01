Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Zülfü Livaneli\'ye tepki gösterdi

Trabzon'un Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, geçtiğimiz günlerde sanatçı Zülfü Livaneli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini tutarak 31 Mart olayları hakkında "hareket ordusu" benzetmesiyle yaptığı konuşmaya, 'İlahi Ordu' şiiriyle tepki gösterdi.

" Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzleri" ödül töreninde konuşan sanatçı Zülfü Livaneli, Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid'in hükümdarlığının son bulmasına yol açan 31 Mart darbe teşebbüsüne atıfta bulunarak, "31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart" ifadelerini kullanmıştı. 31 Mart yerel seçimleri için "Ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" diyen Livaneli, daha sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini tutarak, "Hareket ordusunun kazanacağına inandığını" söylemişti. AK Parti Of İlçe Başkanlığı'nın 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Zülfü Livaneli'nin sözlerine tepki gösterdi.

"Milletimin vicdanına havale ediyorum"

Başkan Sarıalioğlu, "Üzülerek söylemek istiyorum, toplumumuzun bazı kesimlerinin değer verdiği sözde sanatçı diye bu milletin huzuruna çıkanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun huzurunda bir benzetme yaptı. '31 Mart tarih olarak benzeşiyor, konumlar farklıydı ama burada konumlar değişecek' diye bir cümle sarf ederek hepimize 'gerici ordusu' dedi. Hiç ayırmıyorum, sağcısına da solcusuna da, kendisini nasıl ifade ediyorsa etsin bu milletin tamamına gerici ordusu dedi. Kendilerini hep yukarda gördükleri için, kulelerden aşağı halka baktıkları için kendilerini de hareket ordusu olarak nitelendirdi. Halbuki 'Elimde tüfek, gönlümde iman. Dileğim iki: Din ile vatan ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdat eyle Yarabbi! Ömrünü müzdad eyle Yarabbi! Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu ekber Allahu Ekber' diyor şair. Bu milletin ordusuna peygamber adı veren tek millettir bu millet. Bu milletin ordusu, Mehmetçiğin ordusudur. Dolayısıyla kendisini ve aynı zihniyette olan, o öyle konuşurken karşısında pişkin pişkin gülen İmamoğlu'nu bir kere daha kınıyorum. Milletimin vicdanına havale ediyorum. Fazla söze gerek yok, karşımızdakiler belli. 31 Mart'ta da Türkiye'nin hedefleri belli. Türkiye Yüzyılı dedik, o kararlılıkla yola çıktık. Siyasi partilerin amacı ülkeye hizmet etmektir. Ama bazılarının maalesef yoldan saptığına, bazılarının da yoldan sapanlara yol arkadaşlığı yaptığına maalesef üzülerek şahit oluyoruz. Daha seçilir seçilmez bu ülkeye 'işgalci' diyen bir kadının elini öptü sahnede" dedi.

Başkan Sarıalioğlu, ayrıca Of'ta 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetlere değinerek, "Görev süremiz boyunca son 10 yılda ilçemize toplamda 1 milyar 670 milyon TL'yi aşkın bir yatırım kazandırdık" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP Of İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı. - TRABZON