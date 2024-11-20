Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı - Son Dakika
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Politika

Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı

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TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kayyum protestosu yapan CHP'li vekiller, Bakan Ali Yerlikaya'nın içeriye girmesini engellemek isterken arbede çıktı. Öfkeli kalabalığın ortasında kalan Bakan Yerlikaya, bir ara sinirini kendisini çeken kameradan çıkardı.

20.11.2024 11:00
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

SALONA SOKMAK İSTEMEDİLER

Kayyım protestosu yapan CHP'li milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini engellemek istedi. O anlarda AK Partili isimlerin de araya girmesiyle arbede çıktı. Araya girenler Yerlikaya'yı güçlükle salona sokarken yaşananlar kameralara yansıdı.

SİNİRİNİ KAMERADAN ÇIKARDI

Görüntülerde öfkeli kalabalığın ortasında kalan Bakan Yerlikaya'nın bir ara sinirini kendini yakın plan çekmek isteyen kameralardan birini iterek çıkardığı görüldü.

Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Politika, Kayyum, Kayyum, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sadece Beşiktaş:
    CEHAPENİN OLDUĞU HERYER ZARAR BUNLARIN BU ÜLKEYE DİKİLİ AĞACI YOKTUR YILLARDIR HEYKELLE UĞRAŞTILAR ŞİMDİDE KONSERLERE AKTARILAN PARALARLA HALKIN PARASINI HEBA ETTİLER. 90 83 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akplilerin oldugu her yer kaos her yer bataklik. ulkenin geldigi ekonomik sosyal durum multeci sorunu vs vs vs daha cok yazacak sey var. 52 61 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen bunlara bakma sayın bakan bunlar demden emir almışlardır hepsi boş adam bunlar işinde başarılar dilerim 63 49 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe = kaos olay şiddet hukuksuzluk rüşvet talan yağma ihale kanun tanımazlık 36 45 Yanıtla
  • Behzat null:
    Dağlarda PKK, Şehirlerde DEM Parti, Meclis ve Resmi Kurumlarda CHP, Belediyelerde CHP/DEM ortaklığı.... 50 28 Yanıtla
  • taha albayrak:
    teröristler meclisde 45 24 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    apo meclise gelsin diye ek odenek mi cikartacak yoksa akp 26 31 Yanıtla
  • Mehmet Balta:
    AKP ve MHP ülkeyi adım adım iç savaşa götürüyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin 21 26 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sadece besiktas tineri az cek. kocaeli belediyesi nin konsere harcadigini da soyle ? anka parka melihin harcadigini da soyle. hani siz muslumansiniz adilsiniz ya guya 19 16 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kayyyum keyfe keder gelemmis terorle baglantiis olan baskana ve kurumlara kayyum atanmali devlet gucunu goatwrmeli ama adil bir sekilde 2 4 Yanıtla
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