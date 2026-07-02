Öğrenci Affı Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Öğrenci Affı Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Öğrenci Affı Teklifi TBMM\'ye Sunuldu
02.07.2026 14:26
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AK Parti, öğrenci affı ve yükseköğretim düzenlemelerini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

AK Parti, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini', TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Zengin, teklifin 28 maddeden oluştuğunu ve halihazırda bir başlangıç paketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Ekim ayında yeni bir teklifin daha TBMM'ye geleceğini söyledi. Zengin, "Teklifte, yükseköğretim sisteminin eğitim-öğretim faaliyetinin niteliği, akademik hayattaki etik ve liyakatle alakalı problemlerin çözülmesi, bilimsel üretimin teşviki, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve öğrencilerimizin eğitim hayatıyla alakalı af düzenlemesini içeren maddelerimiz bulunuyor. TBMM'ye gençler ve aileleri uzun zamandır af ile ilgili taleplerini iletiyorlardı. O anlamda önemli bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Teklifle, yükseköğretime dönüşle ilgili öğrenci affı getiriyoruz. Affın kapsamını mümkün olduğunca geniş tutmaya yönelik bir düzenleme yapmayı konuştuk. 2022 yılından evvel TBMM'de bir af düzenlemesi yapılmıştı ve tek bir kriterimiz var; önceki af düzenlemelerinden yararlanmamak şartıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. Tabii ki bu bir süre içerisinde olacak; öğrencilerin aftan yararlanabilmeleri için 4 aylık bir süre içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Askerlik görevini ifa eden gençlerin bu haktan yararlanabilmesi için askerlik görevlerinin nihayete ermesini takiben 2 ay içinde başvurabilmeleri halinde aftan yararlanabilmelerini sağlıyoruz. Bazı öğrencilerimizin uygulamalı eğitim sürecini tamamlayamadan ilişikleri kesilmişti. Bu öğrenciler için ayrı bir düzenleme yapıyoruz ve teorik derslerden başarılı olan ancak uygulamalı eğitim sürecinde sorun yaşayan öğrencilerimiz için üniversite bitirme sürelerini uzatıyoruz" ifadelerini kullandı. Zengin ayrıca teklifin Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüleceğini ve halihazırda 40 bin kişinin aftan faydalanabileceğini ifade etti.

'TAM BURSLU ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Zengin, teklif ile Anadolu'daki üniversitelerde bulunan öğretim üyelerinin emeklilik hakkını kazanmasının ardından sözleşmeli olarak akademik kariyerlerine 2 yıl süreyle devam edebileceklerini ve bu kapsamda ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden faydalanacaklarını söyledi. Zengin, "Bir diğer maddemizle; üniversitelerimiz teknoloji kampüsleri kuruyorlar ve bu kapsamda buralarda teknoloji transfer ofisleri kuruluyor. Bu ofislerin güçlendirilmesini önemsiyoruz ve bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın bu ofislerden istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini önemsiyoruz ve bu ticarileşmeden teknolojiyi üreten üniversite ile akademik ekibin bu ofislerden maddi olarak istifade etmesini sağlıyoruz. Bir diğer maddeyle; ülkemizde vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrencilerin bulunması önemli, hem daha fazla gencin yararlanması hem de bu üniversitelerin çıtalarını daha da yukarı çıkabilmesi için vergi düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte tam burslu eğitim alan öğrenci sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Vakıf üniversitelerinde bulunan bazı tıp fakültelerinin kendilerine ait bir hastaneleri yok, konuyla ilgili onlara verilen süre vardı ve süre tamamlanmıştı. Son kez olmak üzere ve bu anlamda hastane inşası için adım atanların öncelikli olarak faydalanabilmesi için verdiğimiz süreyi uzatıyoruz" diye konuştu.

'DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YURT DIŞINDA TESİS KURABİLECEKLER'

Zengin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını kaydederek, "Vakıf yükseköğretim kurullarında oluşacak olan idari yaptırımları ölçülülük ve orantılılık ilkesine uygun olarak yeniden şekillendirdik. Bir diğer maddeyle; yan dal uzmanlığında bulunan öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları, Sağlık Bakanlığında görev yapan emsalleriyle aynı noktaya getiriyoruz. Düzenlemenin özellikle yan dal uzmanlığı yapan hekimler için teşvik edici olacağına inanıyorum. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarına döner sermayeden yapılan ücretler ile alakalı düzenleme yapıyoruz. Türkiye'de başarılı olan ve dünya listelerine giren üniversitelerimizin yurt dışında yükseköğretim kurumu bünyesinde akademisyenlerin görevlendirmeleri oluyor, bunların sürelerini yeniden belirliyoruz. Ayrıca üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Yani devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecekler ve böylelikle hem bulundukları ülkelerde öğrenci yetiştirebilecekler hem de Türkiye'de üniversite sınavına giren öğrencilerimiz o ülkelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler" dedi.

'SAHTE DİPLOMA SERTİFİKASINA HAPİS CEZASI VERİLECEK '

Yabancı yükseköğretim kuruluşlarının Türkiye'de izinsiz faaliyette bulunduğunu vurgulayan Zengin, "Ülkemizde izinsiz ve mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ile sertifika düzenlemesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası da olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandırarak bunun önüne geçecek ve bir anlamıyla da kamuoyunu, gençleri yanıltacak diploma faaliyetlerine izin verilmeyecek. Diğer taraftan disiplin soruşturmalarında savunma hakkı ile ilgili AYM iptal kararı vermişti. Bununla ilgili olarak öğrenciler için disiplin soruşturmalarının hangi prosedürler kapsayacağına dönük sarih bir düzenleme ortaya koyuyoruz. Nasıl tebliğ edilecek ve hangi şartlarda yapılacağı ile ilgili şartlar getiriyoruz. Kamuoyunda bilindiği üzere tez, makale, kitap yazan ve proje hazırlayan ofisler var. Akademisyen olduğu halde bunu bir iş haline getiren ofis ve bürolar var ve bunların adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğu kanaatindeyiz. Bunların neticesinde akademik unvanlarda gelişim sağlayanlarla ilgili bir düzenleme ihtiyacı doğmuştu. Konuyla ilgili olarak adli para cezası uygulanabilecek ve bu işi sürdüren akademisyenlerin bağlı oldukları üniversitelerden ilişikleri kesilebilecek. Böylelikle tez ve akademik çalışmalarına aracılık fiiline yaptırım getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Zengin ayrıca TBMM tatile girmeden yasanın kanunlaşacağını ekledi.

'NATO'YA YENİ BİR ANLAM YÜKLENECEK'

Zengin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili soru üzerine Zengin, şu ifadeleri kullandı;

"Burada üzüntü verici olan şey şu; muhalefet, Türkiye'nin yaptığı olağanüstü işleri hacminden daha büyük bir şey gibi konuşarak maalesef gölgeliyor. NATO toplantısı son derece önemli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantılara 14 kez, en uzun süreli katılan bir cumhurbaşkanı. 42 ülkeden cumhurbaşkanları, devlet başkanları, parlamento başkanları gelecek. 100'e yakın parlamenter geldi, bin civarında katılımcı olacak. Türkiye için son derece önemli ve ülkemizin bulunduğu coğrafya itibarıyla NATO'ya yeni bir anlam yüklenecek. Tüm bunların tartışılacağı, herkesin gözünün Türkiye'de olduğu bir ortamda ve ülkemiz için çok önemli olan bir toplantıyı gölgelemek hakikaten yaralayıcı. Muhalefet ülkemizde olan hiçbir iyi şeyi görmemeye çalışıyor. Bir hukukçu olarak hiçbir hak ihlalini doğru göremeyiz ve konuyla ilgili taşkın olarak yapılan bir şey varsa parlamenterler olarak bunu da eleştiririz. Ancak var olan çalışmaları bu önemli organizasyonu gölgelemek için tartışmalı olarak konuşmayı Türkiye'ye haksızlık olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğrenci Affı Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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