Çelik: Netanyahu soykırımcı şebekedir - Son Dakika
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Çelik: Netanyahu soykırımcı şebekedir

Çelik: Netanyahu soykırımcı şebekedir
10.06.2026 18:42
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçlamasının kara propaganda olduğunu belirtti. Çelik, 'Soykırım deyince akla gelen Netanyahu şebekesidir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "İran'a saldırdıklarında İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kullanmaya çalıştılar. Kürt kardeşlerimiz basiretli şekilde tarihin doğru tarafında durarak, bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme politikası gütmeye çalışıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke, Netanyahu şebekesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, partinin 26-27-28 Haziran'da Sakarya'da kampa gireceğini belirterek, hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısı açılış konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' süreci başta olmak üzere uluslararası birçok konuda, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırım hükümetinin üyeleri açıklama yapmayı adet edindiler. Bundan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını izliyorlar ve açıklamada bulunuyorlar. Netanyahu, 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Yeryüzünde, Gazze'de soykırım gerçekleştiren bu ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak Yahudi de yoktur. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'daki katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suç teşkil eden eylemlerdir. Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu onun sık sık kullandığı kara bir propaganda. Bunun bir acısı var. İran'a saldırdıklarında İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kullanmaya çalıştılar. Kürt kardeşlerimiz basiretli şekilde tarihin doğru tarafında durarak, bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme politikası gütmeye çalışıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke, Netanyahu şebekesidir" diye konuştu.

'HER MÜSLÜMANIN KALBİNDEKİ KUDÜS SEVGİSİNİ İFADE ETMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Kudüs ile ilgili açılamalarını değerlendiren Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, işgalcilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. İçişleri Bakanımız her Müslüman'ın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Burada acı olan, Netanyahu hükümetinin soykırımcı bakanlarının kullandığı dille, içerideki bazı muhalefet odaklarının aynı frekanstan ele almasıdır" dedi.

'POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE TEKAMÜL ETMİYOR'

ABD'den Netanyahu'nun politikalarına yönelik gelen eleştirilere değinen Çelik, şunları söyledi:

"Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın bir gün Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaktır. Zaten bunların aparatlarının Mescid-i Aksa ve camileri değil, kiliseleri ve Hristiyan din adamlarını da hedef aldıklarını görüyoruz. Doğru sesler yükseliyor ama bu henüz bir politika değişikliğine tekamül etmiyor. İsrail'in eylemlerinin kesin bir şekilde durdurulmasına dönük adım atılmasına, politika değişikliği diyebiliriz."

Ömer Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın iddialarıyla ilgili ise "Ben başımı öne eğip gitmişim. Mutlak butlandan haberim yoktu. Hiçbir temas yok, siyasi konuşma yok, uçakta yan yana oturmuşluğumuz yok ama bu şahıs böyle bir senaryo kuruyor. Hiç şaşırmadım. Siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çelik: Netanyahu soykırımcı şebekedir - Son Dakika

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