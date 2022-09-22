Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır

22.09.2022 23:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin barışa yönelik katkılarına dikkat çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BM ZİRVESİ'NDE TAKDİR GÖRDÜ"

Çelik, Türkiye'nin Karadeniz'de ve dünyada kilit bir aktör olduğunu belirterek, "Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı, kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'nde tüm ülkelerden takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin AK Parti'den değerlendirme: Türkiye barışın tesisi için en güçlü odaktır - Son Dakika

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