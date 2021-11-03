Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını iddia eden Ahmet Davutoğlu tarih bile verdi - Son Dakika

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve 4 yıldır cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala, 10 büyükelçinin kendisiyle ilgili serbest bırakılmasına ilişkin bildiri yayınlamasıyla tekrar Türkiye'nin gündemine oturdu.

"OSMAN KAVALA 30 KASIM CİVARINDA SERBEST BIRAKILACAK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında yorumlarda bulundu. Söz konusu videoda Kavala'nın serbest bırakılacağını öngören Davutoğlu, tarih de vererek 30 Kasım'ı işaret etti.

"ONLAR YAŞANMASAYDI 10 BÜYÜKELÇİ REZALETİ YAŞANMAZDI"

Rahip Brunson ve Deniz Yücel'in serbest bırakılması hakkında "Onlar yaşanmasaydı, 10 büyükelçi rezaleti yaşanmazdı" diyen Davutoğlu, Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı öngörüsüyle ilgili "30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak" dedi.