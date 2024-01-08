Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için partisinden yeniden aday gösterilen Osman Zolan, sosyal medya hesabından ilk değerlendirmede, "O, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız" ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısında 26 ilin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan belediyeler arasından yer alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan yeniden partisinin adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahneye davet edilen Başkan Zolan'ın adaylığı resmileşti. Tekrardan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilen Başkan Zolan ilk değerlendirmeyi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, çalışmaya devam ederek Denizli'yi her alanda birlik ve beraberlik içerisinde parmakla gösterilen bir dünya kenti haline geldiğini söyledi. Başkan Zolan açıklamasının devamında, "Bunu hep birlikte, Denizli'mizle birlikte başardık. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere belediye başkanı görevindeyken gösterdiği 'eser ve hizmet belediyeciliği' çalışma anlayışı ile bugüne dek güzeller güzeli Denizli'mize nice eserler kazandırdık, inşallah sizlerin desteği ve duası ile kazandırmaya da devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Denizli diye çıktığımız bu yolda ilk günkü aşk ve heyecan ile sevdamız Denizli'ye bir kez daha hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Bizim hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Bundan önce olduğu gibi bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek için sen ben demeden, o, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız. Allah'ım mahcup etmesin. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ