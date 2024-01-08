 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için partisinden yeniden aday gösterilen Osman Zolan, sosyal medya hesabından ilk değerlendirmede, "O, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız" ifadelerini kullandı.

Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi
08.01.2024 - 11:48,
Abone Ol

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için partisinden yeniden aday gösterilen Osman Zolan, sosyal medya hesabından ilk değerlendirmede, "O, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız" ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısında 26 ilin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan belediyeler arasından yer alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Zolan yeniden partisinin adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahneye davet edilen Başkan Zolan'ın adaylığı resmileşti. Tekrardan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilen Başkan Zolan ilk değerlendirmeyi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, çalışmaya devam ederek Denizli'yi her alanda birlik ve beraberlik içerisinde parmakla gösterilen bir dünya kenti haline geldiğini söyledi. Başkan Zolan açıklamasının devamında, "Bunu hep birlikte, Denizli'mizle birlikte başardık. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere belediye başkanı görevindeyken gösterdiği 'eser ve hizmet belediyeciliği' çalışma anlayışı ile bugüne dek güzeller güzeli Denizli'mize nice eserler kazandırdık, inşallah sizlerin desteği ve duası ile kazandırmaya da devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Denizli diye çıktığımız bu yolda ilk günkü aşk ve heyecan ile sevdamız Denizli'ye bir kez daha hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Bizim hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Bundan önce olduğu gibi bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek için sen ben demeden, o, bu, şu diye ayırt etmeden aziz milletimize inşallah bir kez daha hizmetkar olacağız. Allah'ım mahcup etmesin. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Zolan, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi - Son Dakika


13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı

Son Dakika
13:16 Taraftarlar kahrolacak! Icardi en az 4-5 maç yok
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeniden aday gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement