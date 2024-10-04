Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Misafir Belediye Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Misafir Belediye Başkanlarını Ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Misafir Belediye Başkanlarını Ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediyeler Birliği Toplantısı için Bursa'ya gelen belediye başkanlarını makamında ağırladı. Misafir belediye başkanları, oldukça önemli sosyal belediyecilik projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

04.10.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediyeler Birliği Toplantısı için Bursa'ya gelen belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Belediyeler Birliği Toplantısı için Bursa'ya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Belediye binasındaki makamında ağırladığı misafirlerine sosyal belediyecilik anlayışıyla yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, mazbatayı almalarının ardından geçen her günü, Osmangazi'ye ve Osmangazili yurttaşlara en güzel hizmetleri sunabilmek için geçirdiklerini söyledi. Misafir belediye başkanları da kendi il ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Aydın, ziyaretin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na yakın zamanda hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe'yi gezdirdi. Osmangazi Belediyesi olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, gençlerin ders çalışabilmeleri ve kitaba kolay ulaşabilmeleri adına yakın zamanda 4 kütüphaneyi daha ilçeye kazandıracaklarını ifade etti. Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle sohbet eden Melek Mızrak Subaşı, gençlere derslerinde başarılar diledi. Osmangazi Meydanı'nda yer alan Osmangazi Halk Lokantası'nı da gezen ve burası hakkında da Başkan Aydın'dan bilgiler alan Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'te de benzer bir uygulama için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de, hem Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, hem de Genç Kafe ve Halk Lokantası gibi hizmetlerin vatandaşlar ve kent adına çok önemli hizmetler olduğuna vurgu yaptı. Yüceer, "Seçimin ardından geçen kısa süre içerisinde Osmangazi'de böyle önemli projeleri ve hizmetleri hayata geçirdiği için Erkan Başkanımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Misafir Belediye Başkanlarını Ağırladı - Son Dakika

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