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Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon - Son Dakika

Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon

03.11.2021 18:04

Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe Osmangazi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 898 milyon lira olarak onaylandı.

Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon

Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 898 milyon lira olarak onaylandı. Bir önceki yıla göre 196 milyon liralık artışın olduğu bütçeden aslan payını, 410 milyon 836 bin lira ile mal ve hizmet alım giderleri aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı, kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Osmangazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Demir'in yönettiği toplantıda '2022 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi', 898 milyon lira olarak onaylandı. 2022 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki yıla göre 196 milyon liralık artışın olduğu bütçede, 410 milyon 836 bin lira mal ve hizmet alımına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 46'sına denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 286 milyon 940 bin lira ile bütçenin yüzde 32'lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 12'lik bölümünü teşkil eden 106 milyon 964 bin lira personel ve SGK giderlerine ayrıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin bütçesini en verimli şekilde kullandığını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, "Belediyemizin 12 yıllık gelir gider raporlarına bakıldığında büyük ölçüde bütçenin dengeli olduğunu görmekteyiz. Bütçemizi, en verimli en şekilde kullanarak dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Bursa'ya ve Türkiye'ye örnek birçok projeye imza attık. Osmangazi Meydanı, BAREM, Arkeopark, Filiboz Mescidi, Kavaklı Mahallesi kamulaştırma çalışmaları gibi önemli projelerimiz devam ediyor. 2022 yılı bütçesinin de Osmangazi ve Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon
Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon
Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon
Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon
Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon

Osmangazi Belediyesi, Murat Demir, Osmangazi, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi'nin 2022 yılı bütçesi 410 milyon - Son Dakika
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