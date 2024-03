Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: '31 Mart seçimleri Cumhurbaşkanımıza yönelik de bir kurgulanmış seçimdir'

Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'da açıkladı

"31 Mart seçimleri Cumhurbaşkanımıza yönelik de bir kurgulanmış seçimdir. Bu yüzden yalnız bırakılmamalıdır"

"Türkiye kazanamazsa Türkiye düşmanları iş başına geçecek"

ERZURUM - Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek,"31 Mart Seçimlerinde Türkiye kazanamazsa Türkiye düşmanları iş başına geçecek. Ekonomide kriz had safhaya gelecek" dedi.

Osmanlı Ocakları merkezinde basın açıklaması yapan Genel Başkan Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi adına çok önemli bir karar aldıklarını, bu kararı Erzurum'dan açıklamak istediğini ifade ederek, "Çünkü bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum'a geliyor ve biz otuz bir Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını otuz bir Mart seçimlerinin İsrail ve Filistin'deki olan bu savaşın neticesini belirleyeceğini Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki yine savaşın, ABD ve PKK ile Türk ordusunun arasında FETÖ'yle Erdoğan arasında bir çözümleme meydana getirecek. Yani bu seçim sıradan bir seçim değil. Otuz bir Mart seçimleri belediye başkanlığı seçimi gözükse de her ne kadar böyle bir şey gözükse de arkadaşlar bu iş böyle değil. Bunun geneli var. Bunun seçimin hemen ertesi günü başka neticeleri var. Bu seçimin başka neticeleri ortaya çıkacak. O yüzden bizler de Osmanlı Ocakları teşkilatları biliyorsunuz Erzurum markası olan Osmanlı yine Erzurum markası olan Ocak Partisi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak adına hem de kendi memleketimizden kurulduğu ilden bu seçimin çağrısını yaparak kamuoyunun dikkatini çekerek halkımıza seslenmektedir. Şöyle ki 31 Mart Seçimlerinde Türkiye kazanamazsa Türkiye düşmanları iş başına geçecek. Ekonomide kriz had safhaya gelecek. Bunları sırf Cumhur İttifakı'nın neferleri seçimi kazansın diye söylemiyoruz. Çünkü biz Cumhur İttifakının neferleri değiliz arkadaşlar. Millet İttifakı'nın da Cumhur İttifakı'nın da neferleri değiliz. Biz AK Parti'yi de desteklemiyoruz. Çünkü bizim Ocak Partimiz var. Ama bir lider var başka. ve herkesi idare ediyor, her koşulda. Ülkemizi her zor aşamalarda virajları geçiriyor, krizleri atlatıyor. Darbeleri püskürtüyor. Böyle bir lidere de sahip çıkmamız gerektiği kanaatiyle bugün biz bu açıklamayı yapma gereği hissettik" diye konuştu.

Genel başkan Canpolat, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ocak partisi yurt genelinde girecek olduğu illerdeki seçim il seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlıklarında, il başkanlıklarında ilçe belediye başkanlıklarında aday çıkarmış olduğu illerin haricinde bir de aday çıkarmadığı iller var. Özellikle Erzurum'da biz il ilçelerde aday çıkarmadık. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırmış olduğu hangi ilde aday varsa ve Ocak Partisi'nin de hangi ilde adayı yoksa aday çıkarmadıysa biz o illerde Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi şahsı hatırına onun liderliğine, inancımızdan, onun kaldırmış olduğu eli, o adayı destekleme kararı aldık. Vatanımıza millet hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir dönemde Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden önce zaman gazetesi ve Samanyolu tv yönetiminin önüne siyah çelenkler bırakarak ülkemizin zor anlarında meydana çıkmış ve her hiç kimsenin yapamayacağı eylemler başlatmış hiç kimsenin veremeyeceği destekleri vermiş ve bugün de yine aynı ölçülerde Türkiye cephesinde var olma, bir müdafa evi gibi var olma mücadelesi vererek Türkiye'mizin, güzel insanlarımızın, Türkiye'mizin yarınları için bizler elimizi taşın altına koyup hiçbir pazarlık söz konusu olmaksızın hiçbir temas hiçbir rica minnet olmaksızın bizim kendi kendimize aldığımız bir kararla biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durduğumuzu ve onu yerel seçim bahanesiyle yalnız bırakmamak adına, özellikle bunun altını çizmek isterim.

Otuz bir Mart seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik de bir kurgulanmış seçimdir. Bu yüzden yalnız bırakılmamalıdır. Türkiye'yi seven, Türk milletini içinde, Alevi'siyle, Kürt'üyle bir ve bütün gören herkesi bütün siyasi partileri aynı şuurda vatandaşlarımızı aynı şuurda otuz bir Mart seçimlerinde sandığa gitmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bu anlamda bu kararımızı bugün Erzurum'dan açıklama mecburiyeti hissettik. Her Osmanlı Ocakları hem de Ocak Partisi olarak Ocak Partisi'nin aday gösterilmediği Tüm il ve ilçelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kaldırdığı adayları destekleyeceğiz arkadaşlar."