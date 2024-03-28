Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: AK Parti\'nin zorlandığı yerlerde adaylarımızı geri çekme kararı aldık

Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, " AK Parti'nin özellikle adaylarının zorlandığı yerlerde adaylarımızı geri çekme kararı aldık" dedi.

Canpolat, parti genel merkezinde 3 gün sonra yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Türkiye genelinde çeşitli illerde çok zor şartlar altında aday çıkardıklarını dile getiren Canpolat, "Beş ayda seçime girme özelliği kazanan Ocak Partisi, İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'da, Adana'da ve çeşitli illerde adaylarını çıkardı. Kendi memleketim Erzurum'da ve hiçbir ilçede aday çıkarmadık. Bunların nedenleri oldu. Bizler, 'Cumhurbaşkanımızın kefenli askerleriyiz' sloganlarıyla harekete geçen Ocak Partisi, Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu bir siyasi parti olması münasebetiyle her zorlukta, her karanlık gecede ülkemizin ve devlet liderimizin yanında boy gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerin AK Parti'nin önüne çelme takması, önünde engel teşkil etmesi, bizleri de bir hayli üzdü" diyen Canpolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nda olan bir siyasi partinin yeniden FETÖ'yle siyasal anlaşmaya çalışması Cumhur İttifakı'na, partiye, özellikle bizce Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı yapılmış bir hamleydi ve biz buna kayıtsız ve şartsız kalamazdık. Biz de üzerimizdeki sorumluluğu gördük, hissettik ve anladık. Bu anlamda da 31 Mart seçimlerinde sandığa gitme aşamasında hepimizin de bir vicdanı var, bir sorumluluğu var. Biz Cumhur İttifakı'nın ve millet ittifakının taraftarı olmamakla birlikte yapılacak olan bu seçimlerde de kayıtsız şartsız kalmamak adına kendimizi yeniden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin geleceği için hep birlikte karar aldık ve dedik ki; AK Parti'nin özellikle adaylarının zorlandığı yerlerde adaylarımızı geri çekme kararı aldık."

Canpolat, partililerle yapılan istişarelere de değinerek, "Bugün de arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Ankara'mıza Turgut Altınok'un güzel şeyler yapacağını, daha öncesinde yapmış olduğu belediye başkanlığını da göz önünde tutarak Mansur Yavaş'ın da yapmış olduğu faaliyetleri kıyas tutarsak arasında uçurumlar var. Biz de Ocak Partisi olarak adayımızı Turgut Altınok'tan yana çekme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA