Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder - Son Dakika
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Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder

28.05.2023 10:39

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İstanbul'da oyunu kullandı. Akşener, "Milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder. Ankara'ya geçiyorum şimdi." dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için bugün sandık başında. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.

"HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Akşener, "Oyumuzu kullandık. Hepimiz için önemli. Gençlerin geleceği açısından önemli bir seçim. İnşallah milletimize hayırlı olur.İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder." dedi.

ANKARA'YA GİDİYOR

Öte yandan Akşener, gazetecilere seçimi takip etmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğini söyledi.

YORUMLAR (1)
  • Erdem: Gönlündeki erdoğan. Ana muhalefet olabilmek için kesin oyunu erdoğana vermiştir Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder

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Son Dakika Politika Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder - Son Dakika
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