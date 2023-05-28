Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için bugün sandık başında. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Akşener, "Oyumuzu kullandık. Hepimiz için önemli. Gençlerin geleceği açısından önemli bir seçim. İnşallah milletimize hayırlı olur.İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder." dedi.
Öte yandan Akşener, gazetecilere seçimi takip etmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğini söyledi.
Son Dakika › Politika › Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder - Son Dakika