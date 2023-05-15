Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medyadan Millet İttifakı'na tepki gösterdi: Çıktılar ama bir şey söylemediler

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açık ara önde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2. TURDA MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşması sonrası sosyal medyada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çıkıp konuşma yapması gerektiği beklentisi oluştu. Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte kamera karşısına geçerek, "Erdoğan bütün iftiralarına rağmen istediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bunu herkes bilsin." dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası muhalif kimliği ile bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Kimse çıkıp bir şey söylemiyor diye yazmıştım... Çıktılar ama bir şey söylemediler..." paylaşımında bulundu.