Özdağ\'dan kulisleri hareketlendiren ittifak çıkışı: Cumhurbaşkanı adaylığı için de isim verdi

Ankara kulislerinde olası erken genel seçim tartışmaları devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. T24'e konuşan Özdağ, ittifak ihtimallerine ve muhalefet cephesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ HALA ÇOK GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına dair soruya, "Ben Mansur Bey'in aday olması gerektiğini Nisan 2022'de açıkladım, anketler hala kendisini çok güçlü gösteriyor" sözleriyle yanıt verdi.

"ELLERİ KOLLARI BAĞLI SİYASETÇİYİ ELEŞTİRMEM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise, "Ben elleri kolları bağlı olan bir siyasetçiyi eleştirmem. Özgürlüğüne kavuşmadığı sürece de yeni bir eleştirim olmayacak. Eski eleştirilerimin arkasındayım. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ İLE BİRLEŞME OLUR MU?"

"Zafer Partisi, İYİ Parti ile birleşebilir mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Özdağ, "Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın ittifak yapacağını bir sene önce söyleseler inanmazdınız. Ama bugün böyle bir durum var. Bizlerin 'armudun sapı, üzümün çöpü' diyerek bir araya gelmeme gibi bir lüksü olabilir mi? Çocuklarımıza, millete bunu anlatabilir miyiz? Hayır. Onun için bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız. Konuşmak için erken, siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi ittifaklara kapalı değil, olmasını arzu ederiz" dedi.

KULİSLER HAREKETLİ

Özdağ'ın açıklamaları, seçim kulislerinde muhalefet partileri arasında olası yeni ittifak arayışlarını yeniden gündeme taşıdı.