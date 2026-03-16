Özdağ: Köy Okulları Açılmalı

16.03.2026 20:24
Ümit Özdağ, Malatya'da tarımın teşviki ve köy okullarının açılması gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Malatya'da partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

Özdağ, bir otelde düzenlenen iftar programında, vatandaşlara yönelik tarımın daha da teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Köye dönüş ve tarımın önemine dikkati çeken Özdağ, şunları kaydetti:

"Köy okullarını açmak zorundayız. Bir öğrenci olsa bile orada bir öğretmen olmalı, köylerde tekrar İstiklal Marşı okunmaya başlanmalı. Köyler yaşlıların olduğu yerlerden çıkıp gençlerin üretime katıldığı, zenginlik üreten, Türkiye'yi ve bölgeyi besleyen merkezler haline getirilmeli. Bu önlemleri alır ve dış politikamızı doğru yönetirsek şimdi 'İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek' hayallerini görenler, böyle bir hayali gördükleri takdirde Türkiye'nin karşılarına bir kabus olarak çıkacağını anlar ve bundan cayarlar. Bu milli bir meseledir. Biz Zafer Partisi kadroları olarak böyle bir atılımı yapacak yol haritasına ve kadrolara ve kararlılığa sahibiz. Sizlerden de bunu gerçekleştirmek için destek ve yetki bekliyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Malatya, Son Dakika

