Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının artırılması için TBMM'ye sunulan düzenlemeye ilişkin, "Bu sefalet maaşına karşı çıkacağız. Hem Meclisin onuru için hem emeklinin insanlık onuru için en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, haftaya yeni ve suni bir gündemle başladıklarını belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, Akpolat'a kumpas kurulduğunu savundu.

İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarının, "Grup Toplantısını Beşiktaş Belediye önünde mi yapsak" önerisinde bulunduğunu aktaran Özel, "Fena bir fikir değildi, iyi bir cevaptı, dikkatleri oraya toplardık ama bu haksız, hukuksuz işlere kalkışanlar, belediye başkanımıza iftira atanlar, soruşturmayı başlatanlar, sabah saat 04.30'da gidenler, görüntüleri kanallara servis edenler zaten bunu istemiyorlar mı?" sorusunu yöneltti.

Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün Ankara'da kurumsal tavırlarını, yaklaşımlarını ortaya koyduklarını anımsatan Özel, akşam da İstanbul'da kar ve buz altında, sokaklara sığmayan ve demokrasiye sahip çıkan Beşiktaşlılarla buluştuğunu söyledi.

Özel, "'Beşiktaş operasyonuyla CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, onu burada meşgul edip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlar mıyız?' diye düşünenlere inat elbette Beşiktaş'ta konuşacağız, elbette yargının siyasallaşmasını, MHP'nin bu işin ne tarafında olduğunu konuşacağız." sözlerini sarf etti.

"Var mısın, 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur"

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine, yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına yönelik zamlara, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışa tepki gösteren Özel, vatandaşın dertlerini ve sorunlarını her zaman dile getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıl önce Başbakanlık yaptığı dönemde pazar alışverişine çıktığını anımsatan Özel, Erdoğan'ın 21 yıl önce yaptığı pazar alışverişi için 29,90 lira ödediğini, bugün aynı filenin 1044 liraya dolduğunu kaydetti. Özel, "Şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum, geçen sefer 'gel beraber gidelim' dememiştim, öyle anlamışsın. Var mısın, 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur, hesabı birlikte yapalım." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yol, hastane, köprü yapan 43 büyük şirketin bulunduğunu, bunlardan 37'sinin hiç vergi ödemediğini ileri süren Özel, vergi aflarının engellenmesi, kaynakların verimli kullanılmasıyla emekliye, işçiye, asgari ücretliye daha fazla gelir sağlanabileceğini ancak iktidarın bu politikayı tercih etmediğini dile getirdi.

"Bu sefalet parasını reva görmeye utanmıyorlar"

Özgür Özel, engelli maaşları ve engelli bakım ücretlerinin çok düşük olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Elektriğe, doğal gaza, suya ve iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar ortada. Ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Ekmeğe gelen zammı bile telafi etmiyor yaptıkları zam. Maalesef bunların ortaya koydukları tablo, muhalefet partisi liderinin, her ne kadar gelecek seçimlerde iktidarı almaya hazırlansak da benim bile söylerken yüzümü kızartıyor. Bu zammı ben söylemeye, sen dinlemeye utanıyorsun, bunlar bu sefalet parasını yaşlımıza, engellimize reva görmeye utanmıyorlar. Yazıklar olsun."

Bu hafta TBMM'de, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifinin görüşüleceğini kaydeden Özel, en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin ancak kanunla gerçekleştirilebileceğini, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini" açıkladığını anımsattı. Özel, "Bu Meclis'i bir kişinin atadığı bir atanmışa çiğnetmek üzere hazırlık yapıyorlar. Bu sefalet maaşına karşı çıkacağız. Hem Meclis'in onuru için hem emeklinin insanlık onuru için en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız." diye konuştu.

"Millete karşı kumpas kurulmaz"

Özel, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin, TBMM Başkanlığına sunulan 9 maddelik bir torba kanun teklifinin içerisine konulduğunu hatırlatarak, torba kanun teklifindeki 8 maddenin, daha önce görüşülen farklı kanun tekliflerinden, muhalefetin itirazları sonucu çıkarılan düzenlemeler olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçine emekli zammını koymuşlar, aciliyet kesbediyor, geçmezse maaşlar ödenemez. Yanına 8 tane muhalefetin daha önce itiraz ettiği, 'haklısınız, hak verdik, çıkarıyoruz' dedikleri, o iğrenç 8 maddeyi bu torbanın içine doldurmuşlar. Bu ahlak değil. 22 yıllık iktidar partisinin ahlakı bu olabilir ama bu Meclis'in bir ahlakı var. Burada verilen söz tutulur, 'yapmayacağım' dediği şey yapılmaz. Millete karşı kumpas kurulmaz. Burada o maddeyi oradan çıkarıp, buradaki maddenin içerisine eklemeyi yaptığında sen milletin vekilini kandırmıyorsun, milletin bizatihi kendisini kandırıyorsun."

(Sürecek)