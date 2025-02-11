Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Merkez Bankası, tahmini enflasyonu yüzde 21 açıklamıştı. Zammı ona göre yaptılar. Bu ay düzeltmiş, yüzde 24 yapmış. Maaşlara, hiç olmazsa bu yüzde 3'lük enflasyonun farkını hemen vermek ve mart ayında enflasyon düzeltmesi yapmak zorundasınız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisine bundan önceki grup toplantılarında milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde önemli katılımlar olduğunu hatırlattı.

Gelecek haftalarda da bu katılımların devam edeceğini bildiren Özel, Şehit Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül'e bugün makam odasında CHP rozeti taktığını belirtti. Özel, Akgül'ün, toplantıya kızı Çevik'in fotoğrafıyla katıldığını aktardı.

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin sağlık durumuyla ilgili belli aralıklarla bilgi alıyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize, rekabetimize, bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen, bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımımız olmadı, olmayacak. Sözüme değer veren herkese de şunu söylüyorum; ne olursa olsun, hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla, hele hele sosyal medyadan olmadık eleştiriler, parti üyelerimiz asla yapmıyorlar, yapmamalılar. Allah şifa versin, iyileşsin, görevinin başına gelsin; Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz, onları da yeneriz, iktidara da geliriz ama bugün, sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür."

"21 gün geçti, bu konuda ağzını açmadı"

Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının üzerinden 21 gün geçtiğini söyleyerek, " İçişleri Bakanı, 1 hafta, 10 günde bütün sorumluların belirleneceğini, kimsenin sorumluluktan kaçamayacağının sözünü veriyordu. 21 gün geçti, bu konuda ağzını açmadı." diye konuştu.

Bu konuda Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına yönelik 260 milletvekilinin imza verdiğini anımsatan Özel, 301 milletvekilinin imzasının toplanması halinde komisyonun kurulabileceğine işaret etti. Özel, "Ama bizim ettiği yemine sadık, torununun gözüne bakınca utanmayacak, evladına hesap verme kapasitesi olan, komşusundan utanacak, ilkokul öğretmeninden utanacak 40 milletvekiline daha ihtiyacımız var. Bunun için AK Parti ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğiz. Gerekirse bütün milletvekillerini teker teker ziyaret edeceğiz ve bu vicdani sorumluluğu hatırlatacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sahte içki nedeniyle 3 haftada 110 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, bu konuda komisyon kurulmasını teklif edeceklerini belirtti.

Alkollü içeceklerden alınan vergi oranlarını eleştiren Özel, bu durumun ideolojik olduğunu savundu.

Özel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, depremzedelerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. 100 depremzededen 70'ine evlerinin teslim edilmediğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beraber konteyner kentleri gezme çağrısında bulundu.

Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'ndeki özelleştirmeye karşı çıkan işçilerin yanında olduklarını kaydetti.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşına yönelik zamları da eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Bu yıl, beklenti enflasyonuna göre verdi. Beklenti enflasyonunda önce aralık enflasyonunu yüzde 1'de tutup, milletten yüzde 4 daha çaldılar. Ocakta enflasyon yüzde 5,3. Böylelikle emeklinin maaşından daha 1 ayda 581 lira, yeni işe başlamış bir memurun maaşından 1730 lira çaldılar. Merkez Bankası, tahmini enflasyonu yüzde 21 açıklamıştı. Zammı ona göre yaptılar. Bu ay düzeltmiş, yüzde 24 yapmış. Maaşlara, hiç olmazsa bu yüzde 3'lük enflasyonun farkını hemen vermek ve mart ayında enflasyon düzeltmesi yapmak zorundasınız."

"Cezalandırılan İstanbul'un iradesi"

CHP lideri Özel, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik PKK/KCK operasyonuna değinerek, belediye meclis üyeliğine aday olmak isteyen isimlerden, Adalet Bakanlığından "temiz belgesi" almasının istendiğini anlattı.

Özel, "Bizim belediye meclis üyesini aday yaparken kefalet koyan Adalet Bakanlığıdır, Türkiye'nin adalet sistemidir. 'Şu ana kadar işlediği bir şey yok, aldığı ceza yok, kesinleşmiş hükmü yok, bir suçu yok, temiz.' diyor. Hukuken ispatlanmış bir suçu yok, listemize koymuşuz, milletimiz takdir etmiş, gelmiş." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde çeşitli partilerden isimleri belediye meclis üyesi olarak gösterdiklerini söyleyen Özel, "Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil, cezalandırılan İstanbul'un iradesi." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)