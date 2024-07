Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Sadece 'ötanazi' kelimesini çıkarınca sakın sorun çözüldü sanmayın. Sorunun çözülmesi için bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, personel alması, araç alması, kısırlaştırma yapması, dijital alan başta olmak üzere etkin sahiplendirme kampanyaları yapmasını planlaması lazım ve para yok." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Sokak hayvanları konusuna en net yaklaşan, tutumunu net bir şekilde ifade eden bir parti olduklarını dile getiren Özel, sorunun doğru tespit edilmesi gerektiğini söylediklerini, bu konuda "sorun yoktur" diyenlerin de "sorunu çözmek için çare öldürmek" diyenlerin de karşısında olduklarını vurguladı.

Özel, Türkiye'de sokak hayvanları sorunu olduğuna dikkati çekerek, okula servisle giden çocuklar ve işine aracıyla gidenler açısından böyle bir sorun olmadığını ancak okuluna, işine yürüyerek gitmek zorunda kalanlar için sokak hayvanlarının sorun olduğunu aktardı. Özel, "Bu soruna 'yok' demek tehdit altında olanlara da sokaktaki hayvanlara da en büyük kötülüktür. Ama bu sorunu çözmek için 'toplayalım, bir ay tutalım, sahiplenilmiyorsa öldürelim, ötanazi yapalım' demek cinayettir, katliamdır, vicdansızlığın dik alasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ötanazi" kelimesinin kanun teklifinden çıkarılması için mücadele eden herkese teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anketlerde yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde 7, AK Parti'de bile yüzde 15. Sadece 'ötanazi' kelimesini çıkarınca sakın sorun çözüldü sanmayın. Sorunun çözülmesi için bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, personel alması, araç alması, kısırlaştırma yapması, dijital alan başta olmak üzere etkin sahiplendirme kampanyaları yapmasını planlaması lazım ve para yok. İller Bankası kesintileri yapıyor. AK Partili belediyeleri borçla devraldık. Maaş ödeyemeyecek halde belediye devrettiler, herkes biliyor. Şimdi de 'hadi bunları yap.' diyorlar. Nereden bulacağım parayı? AK Parti ve MHP samimi olsa, bu kanun teklifine daha önceki düzenlemede bulunan Hayvan Hakları Fonu'nu da koyarlar. Niye koymuyorlar? Her at yarışından kısırlaştırmaya para kesilse, her çekilen tombaladan, kuradan, Süper Totodan, lotodan, milli piyangodan belli miktarda para kesilse de bu iş insani bir şekilde hallolsa ne olur?"

Özel, "Sorunu çözmek yerine buradan siyaset çıkaranlar var. Bunlar samimi değil. Samimilerse gelecekler, çalışacağız, sorunu hep beraber çözeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisiyle ilgili sözlerini aktaran Özel, "Sayın Bahçeli, 'Tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır.' demiş. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, AK Parti'ye oy verenler, Cumhur İttifakı'na oy vermiş olanlar, eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, bakkalda, markette, manavda, kasapta, pazarda elinizdeki parayla alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Devlet Bey'e hak verin, Cumhur İttifakı'na oy verin. Ama filenin dibi delikse, kasabın önünden geçerken zorlanıyorsanız, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken şimdi 3 çeyrek altın bile alınamıyorsa, o zaman sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye İttifakı'nın içidir, buyurun sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Devlet Bey'e bir tek şey söylemek isterim; bütün örgütün yaka silktiği ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor. Ben MHP'nin, herkesin yaka silktiği o ikisinin partideki pozisyonundan da sizin zorluklarınızın da farkındayım. Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış, mahkemeye yollamış, geri atmış mahkeme, şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa 154'ümüzden istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz bir vicdanınızla hesaplaşın. Sizin atamanızla Ülkü Ocakları genel başkanı olmuş, Ankara'nın ortasında vurulmuş, vurulduğu andan itibaren MHP'nin içindeki o ikisinin yaydığı haberle bir kişi tweet atmamış, bir kişi cenazesine gitmemiş, bir kişi taziye vermemiş, bir kişi adını anmamış."

"TÜİK, kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün"

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşının belirlendiğine dikkati çeken Özel, TÜİK yetkilileri hakkında "eksik ve yanıltıcı şekilde bilgi sundukları ve kamuoyunu doğru bilgilendirmemekle birlikte verilecek maaş zamlarına olumsuz yönde etki ettikleri" için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

TÜİK'in hizmet binasında bir enflasyon araştırması yaptıklarını anlatan Özel, kurum yemekhanesinde geçen yıl 35 liraya satılan dört çeşit sıcak yemeğin bu yıl 170 liraya satıldığını öne sürdü.

Özel, "TÜİK'in yemekhane enflasyonu yüzde 385, sokaktaki enflasyonu yüzde 71. TÜİK çalışanlarına şunu söylemek lazım; her gün yemeğinizi alırken geçen seneki yemek fiyatıyla bunu, bir sonraki zamdan sonra da sizin maaşınıza yapılan zammı karşılaştırın. TÜİK, kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün, oradan baksın. Hiçbirisinin suçu günahı yok ama bu Kurum'a bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er ya da geç verecekler." diye konuştu.

Asgari ücretle İstanbul ve Londra'da yapılan market alışverişini kıyasladıklarını belirten Özel, belirledikleri ürünlerin Londra'da asgari ücretin yüzde 3'üne, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'una satın alındığını söyledi. Özel, " Mehmet Şimşek'in en iyi bildiği Londra'dan bildiriyoruz. Bundan sonra ekonomi yönetimi ağzını açıp ne söylerse TÜİK mi, TÜİK'in yemekhanesindeyiz, Londra mı, Londra'nın marketindeyiz. Bunların Türkiye'ye ne yaptığını gösterene kadar, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz." dedi.

Özgür Özel, iktidarın, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemeleri hiçe saydığını, iptal edilen hükümlerin arkasından dolaşarak yeniden kanun tekliflerine ekleme yaptığını ileri sürdü. Anayasa Mahkemesine çağrı yapan Özel, "Mevcudiyetini size borçlu olanlar, sizin kararlarınıza uymuyor. Bir tek şey yapacaksınız, 4 yıldır kullanmadığınız yürütmeyi durdurmayı, kendi kararlarınızı, Mahkemenin onurunu korumada kullanın. Sizin bir kararınızı arkasından dolanıp değiştirip önünüze getirince yürütmeyi durdurun. Vurun enselerine Anayasa Mahkemesinin hukuk tokadını, bakalım bir daha yapabiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de eleştiren Özel, teklifte vatandaşın vergi yükünü azaltacak bir madde olmadığını, "vergi veren garibanların daha çok yolunmak istendiğini" savundu.

DİSK'in talepleri doğrultusunda vergide adaletle ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını aktaran Özel, Gelir Vergisi tarife dilimlerinin 5'er puan azaltılmasını önerdiklerini söyledi. Kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurulunda doğrudan gündeme alınması için oylama yapılacağını anımsatan Özel, "Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını söyledik, Tayyip Bey buna dertlenmiş, 'bunların sırtında küfe yok' demiş. Vallahi aslında ben küfeyi istiyorum, CHP olarak küfeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

