Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Aydın\' çağrısı: Seçimleri yenileyelim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından Aydın'da bir miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Çerçioğlu'na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

"AYDIN'IN GÜNDEMİNDE SEN YOKSUN"

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, Çerçioğlu'nu hedef alarak, "Mazbatanı yemekhanede verenlere korkup sığınıp topukladın ya, tarihin çöp sepetinde kal artık Aydın'ın gündeminde sen yoksun." ifadelerini kullandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi binasını işaret eden Özel, "Bir tane topuklamış topuğu kırık efenin olduğu bina, siyasi yan kesicilerin değil siz Aydınlılarındır o bina." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: AYDIN SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özel, Aydın'da seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim! Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım! Erdoğan'ın adayı siyasi kapkaççı, siyasi yan kesici. CHP'nin adayını açıklıyorum, bu meydandaki bütün Aydınlılardır!" diye konuştu.