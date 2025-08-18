Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim

Haberin Videosunu İzleyin
Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Aydın\' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
18.08.2025 22:07  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Aydın\' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Haber Videosu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından kentte bir miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim! Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Gelişmenin ardından Aydın'da bir miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Çerçioğlu'na hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

"AYDIN'IN GÜNDEMİNDE SEN YOKSUN"

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, Çerçioğlu'nu hedef alarak, "Mazbatanı yemekhanede verenlere korkup sığınıp topukladın ya, tarihin çöp sepetinde kal artık Aydın'ın gündeminde sen yoksun." ifadelerini kullandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi binasını işaret eden Özel, "Bir tane topuklamış topuğu kırık efenin olduğu bina, siyasi yan kesicilerin değil siz Aydınlılarındır o bina." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI: AYDIN SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Özel, Aydın'da seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim! Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım! Erdoğan'ın adayı siyasi kapkaççı, siyasi yan kesici. CHP'nin adayını açıklıyorum, bu meydandaki bütün Aydınlılardır!" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 2495azizz:
    Seçim zamanında yapılacak.çoluk çocuk avutma yeri değil seçim. 15 8 Yanıtla
    Elvan Bayram:
    hırsızdan yana olanda hırsızdır namussuzdur 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Özgür Özer,%100 haklıdır.Akp kendine güveniyorsa.Aydın da bir ay içersinde yerel belediye başkanlığı seçimine gitsin...Kesinlikle yanaşmazlar.Çünkü akp halktan koptuğunun farkında olduğu için artık İkdidar da kalmak için antidemokratik uygulamalara devam edecek...Bu uygulamalar nereye kadar gidebilecek?En fazla 3 sene daha gider.Ondan sonra, o sandık mecburen halkın önüne gelecek... 6 4 Yanıtla
    Gk541851:
    evet halkin önüne sandık gelecek chp secmeninin seçtiği millet vekilleri baska partilere verilecek bu helal, cemal enginyurt denen dönme dolap dp den seçilecek ama chp ye geçmesi helal olacak fakat akp ye her hangi bir chp li geçerse hak hukuk yok zinhar haram olacak 0 0
  • Halis demir:
    özgür daha partini yönetemiyorsun üike yönetmek başka bir şey bir belediye başkanını alinde tutamayan beceriksiz özgür. 2 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaa Özgür sen nasıl bir siyasetçisin CHP'nin başında senden daha aciz birini görmedim ne kadar basit birisin CHP'yi mahfettin yerle yeksan ettin. 2 2 Yanıtla
    K.540054s:
    Trolll nakarnasever 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 23:19:28. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.