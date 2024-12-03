Özel, engelli bireylerle Anıtkabir\'i ziyaret etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle engelli bireylerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özgür Özel'in başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu. Tören daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde devam etti. Burada, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, şunları yazdı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla her alanında başarı göstermeye gayret eden engelli yurttaşlarımız, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak' sözünüzün örnek temsilcileridir. Onların azmi ve kararlılığı, hiçbir engelin aşılmaz olmadığını tüm dünyaya göstermektedir. Sayın Genel Başkanım; huzurunuzda, engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözülmesinin, çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek hep birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu vesileyle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özgür Özel, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.