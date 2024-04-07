Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı - Son Dakika
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Politika

Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı

Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AK Parti'nin adayına verildiğini belirterek saat 15.00'de YSK önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Özel'in protesto açıklaması öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.

07.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da YSK kararı belli olmadan AK Partili adaya mazbata verilmesini eleştirerek, "Yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız" sözleriyle vatandaşları YSK önüne davet etmişti.

Özel, X hesabında şu açıklamayı yapmıştı "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı

YSK'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AK Parti'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.

Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı

PARKIN ETRAFI BARİYERLERLE KAPATILDI

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı. Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.

Kaynak: ANKA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel, AK Parti, Ankara, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı - Son Dakika

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