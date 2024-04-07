CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.
CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da YSK kararı belli olmadan AK Partili adaya mazbata verilmesini eleştirerek, "Yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız" sözleriyle vatandaşları YSK önüne davet etmişti.
Özel, X hesabında şu açıklamayı yapmıştı "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."
Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AK Parti'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.
YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı. Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.
Son Dakika › Politika › Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, israfın önüne geçmek amacıyla makam aracını satışa çıkardıklarını duyurdu. Yaptığı açıklamada, belediyede tasarrufa başkanlık makam araçlarından başladıklarını belirten Yıldız, Mercedes marka otomobilin satış kararı aldıklarını ifade etti.
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.
Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırarak 'kara haber' gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun olan yollarda denetimler gerçekleştirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Sürücüler ise denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak göreve başladı. Törene birçok siyasi isim katıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan Taşköprü Alt Geçidi'nin üst bölümü de trafiğe açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiği rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı animasyonlu Togg paylaşımı ile bayramda uyulması gereken kuralları hatırlattı. Paylaşımda yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve trafikte emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Trafik kurallarının hatırlatılacağı animasyonun devam edeceği bildirildi.
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