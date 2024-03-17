Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık - Son Dakika
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Politika

Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık

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CHP Genel Başkanlığı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Gördüm. Dillere destan. 'Mülk Allah'ındır' diyordu ya. Bugüne kadar Allah biliyordu. Bugünden itibaren biz de biliyoruz. 'Allah Allah' dedim ben görünce. 'Niye söylemiyor acaba' demiştik. Turgut Bey'in mal varlığına bakınca anladık" ifadelerini kullandı.

17.03.2024 07:34  Güncelleme: 07:59
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklanan listede Altınok'un mal beyanındaki tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin m2 büyüklüğünde olduğu görülürken, tarlanın metrekare olarak Avrupa'daki Monaco ve Vatikan'dan daha büyük olması dikkat çekti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görünce Allah Allah dedim. 'Niye söylemiyor acaba' demiştik. Turgut Bey'in mal varlığına bakınca anladık" dedi.

"MANSUR BAŞKAN HERKESİN OYUNU ALIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimleri öncesi Ankara'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Mansur Başkan, geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor. AK Parti ve MHP'lilerden ciddi oy akışı var. Mevcut üç belediyemizin dışında Polatlı, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut ve Beypazarı'nı alıyoruz. Çeper ilçelerde başa baş yarıştığımız sekiz ilçe var" dedi.

"NİYE SÖYLEMİYOR DEMİŞTİK, BAKINCA ANLADIK"

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un mal varlığını görüp görmediği de sorulan Özel, gazeteci İsmail Saymaz'a "Gördüm. Dillere destan. 'Mülk Allah'ındır' diyordu ya. Bugüne kadar Allah biliyordu. Bugünden itibaren biz de biliyoruz. 'Allah Allah' dedim ben görünce. 'Niye söylemiyor acaba' demiştik. Turgut Bey'in mal varlığına bakınca anladık" yanıtını verdi.

ALTINOK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Yerel seçimlere sayılı günler kala şeffaf olmak adına belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda halkaya son eklenen isim Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Ancak Altınok'un mal varlığı listesindeki tarlalardan birinin 4 milyon 943 bin m2 olduğu ortaya çıktı.

Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Görünce Allah Allah dedim

SAHİP OLDUĞU TARLA İKİ ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yukarıhacıbekir mahallesinde yer alan tarlanın metrekare olarak Avrupa'daki 2 milyon m2'lik Monaco ve 500 bin m2'lik Vatikan'dan daha geniş bir alana sahip olması dikkat çekti.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran mal varlığı listesindeki bu küçük(!) detayla ilgili kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Buna yine fakir vatandaş oy verir", "Seçimi kazanamazsa bağımsızlığını ilan edecek", "Parti kur oy verelimin vücut bulmuş hali", "O da bir ülke diyebilir miyiz ?", "Adam ülke gibi arsa satın almış", "Ankara'nın tapusunu almış oyu da alıyım bari diye düşünmüş", "Sonra da mülk Allah'ındır dersin amcam."

Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Görünce Allah Allah dedim

"ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR" DEDİ

Altınok, mal varlığını "Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli hemşehrilerim. Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…" notuyla paylaştı.

Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Görünce Allah Allah dedim

"MAL VARLIĞIMIZ ÇOĞALMAMIŞ, TAM TERSİNE AZALMIŞ"

Öte yandan Turgut Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış. Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı... Zaten 3628 sayılı yasa gereği mal varlıklarını vermek zorundayız. Yeni bir mülk alıyorsanız kendinize veya eşinize onu da bir ay içinde vermek durumundasınız. Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın. Öyle sonradan gömü buldum, paşa torunuydum, bizde öyle bir şey yok. 20 yıldır belediye başkanıyım, beytülmal yönetiyorum. Ailem dahi makam arabama binmemiştir. 20 yıldır belediyeden bir kuruş harcırah almadım. Biz buyuz. Tertemiz, şeffaf bir hayatımız ve görev anlayışımız oldu" dedi.

Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Görünce Allah Allah dedim

"MÜLK ALLAH'INDIR, BİZ EMANETÇİSİYİZ" DEMİŞTİ

Habertürk'te dün katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili soruya yanıt veren Turgut Altınok, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mülk bizim değil Allah'ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, Turgut Altınok\'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık

Cumhuriyet Halk Partisi, Turgut Altınok, Özgür Özel, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Yılmaz: Hiç durmamiş vaybe talan talan ama bu dünya yalan diyet taraf gerçek biraz vocdan ekmek bulamiyan var 0 0 Yanıtla
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