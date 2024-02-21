CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Belirleme Sürecinde Değişiklik Yapacaklarını Açıkladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerin aday belirleme süreçlerinin her zaman zorlu geçtiğini, bunu düzeltmek için başkanlara 3 ayda bir karne vereceklerini belirterek, "Tüm şehirlerde başarıyı yakalayacak olan bizim ittifakımızdır, onun adı Türkiye İttifakı'dır. Kimin oyuna talibiz biliyor musunuz? Milli Takım gol attıkça ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz, bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek'in 'Herkesin Başkanı Azimle Gururla 5 Yıl Daha' sloganıyla çıktığı yeni dönemde 'Hizmette 5. Yıl ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere hitap eden Özgür Özel, bugün burada yapılan buluşmanın diğer şehirlerde yapılacak buluşmalardan bir farkı olduğunu belirterek, "CHP'nin adaylarının seçim kurullarına teslim edildiği aday belirleme sürecinin geride kaldığı, kampanyanın gerçek anlamda başladığı ilk günde Antalya'da sizlerleyiz. Aday belirleme süreçleri her zaman zorlu süreçlerdir. Kırgını mutsuzu olmadan tamamlanması zor süreçlerdir. Bunun yollarını önümüzdeki 5 yılda arayacağız. Sürekli ölçme değerlendirmeyle mevcut belediye başkanlarımıza 3 ayda bir memnuniyet anketlerinin tek bir merkezden ortak sorularla yapıldığı, doğru örneklerle yöntem konusunda herkesin mutabık olduğu bir sistemle bundan sonar milletimizin görevlendirdiği, partimizin üyesi olan belediye başkanlarına sürekli 3 ayda bir karne vereceğiz. Gelecek 5 yılın sonuna gelindiğinde önlerine konulan anketler bir sürpriz bir sevinilecek yada üzülecek bir mesele değil 5 yıllık bir trendin ve bildikleri yönettikleri, kötüye giden bir şey varsa tedbir aldıkları, kaslarını kuvvetlendirdikleri, zayıf yanlarını telafi ettikleri bir sürecin son belgesi olacak. Bunu sağlayana kadar aday belirleme süreçleri tüm partilerde hep sancılı oldu, bu kriterle olmazsa sancılı olmaya devam edecek" diye konuştu.

"Yaptığı hizmetler aday yaptı"

Antalya'da göreve devam ettikleri ve yola devam edemedikleri arkadaşlarının olduğunu dile getiren Özel, "Partiye başka görevlerde katkı vermesini ümit ettiğimiz arkadaşlarımız var. Her birisinin kendilerine ait ayrı hikayeleri var. Bugüne kadar partimize hizmet etmiş, bundan sonraki süreçte nisandan sonra partimize kentimize farklı alanlarda katkı sağlayacak göreve devam etmeyecek arkadaşlarımıza yürekten teşekkürler. Bizim göreve devam edenlerin de etmeyenlerin de dürüst ve çalışkanlıklarından şüphemiz yoktur. Süreç bundan öncede ifade ettiğimiz gibi bizim belediye başkanlarımız olduğu memnuniyet anketleriyle ilerledik. Başkan bana az önce partinin yetkili organlarına bana teşekkür etti. Biz de teşekkür ediyoruz. Ama Böcek başkanı adaylaştıran, ne Özgür Özel'dir, ne Parti Meclisi'dir. Muhittin Böcek'i adaylaştıran yaptığı hizmetlerin Antalya halkından gördüğü teveccühtür. Bugün yola devam ettiğimiz arkadaşlarımız yapılan anketlerde seçildiği günden ileride partinin oyundan ileride olan arkadaşlarımızdır. Göreve devam edemediklerimiz seçimi kaybedecekleri için değil, talebin değişim yönünde olmasıdır. Göreve devam etmediğimiz arkadaşlarımız var. Şükrü Sözen, görevi bırakıyor ama biz onu bırakmıyoruz onu seviyoruz. Çok güzel işler yaptı, çok güzel memnuniyetler yakaladı. Görevi Niyazi Nefi Kara'ya bırakıyor ama 3 kişi sokakta el ele geziyor. İlçe başkanımız, mevcut başkanımız ve adayımız sokakta el ele kola geziyorlar. Üçünü de alnından öpüyorum. Biz CHP olarak mevcut belediyelerin olduğu yerlerde memnuniyet anketleriyle ilerliyoruz. Muhittin Böcek bir ilki deniyor, bir ilki de başaracak. Neyi deniyor biliyor musunuz? Antalya, büyükşehir olduktan sonra iki dönem üst üste belediye başkanı seçilmeyi" ifadelerine yer verdi.

"Böcek hak ediyor"

Antalya'nın nüfusunun 2 milyon 600 bin olduğunu ancak her yıl kente 16 milyonu yabancı 25 milyon insan geldiğini dile getiren Özel, İller Bankası'ndan gelen desteğin ise 2 milyon 600 bine doğru geldiğini kaydetti.

Dışarıdan misafir gelen her kente ona göre kaynak verilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, "Bunun çağrısını buradan yapıyorum. Anketlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir memnuniyetsizlik bekliyordum. Ama anket öyle göstermedi. 15 gün arayla iki anket yaptık. Ama bu sunumu izleyince, yapılanları izleyince 5 yılda ne emek verilmiş izleyince anladım. Muhittin Böcek, 2. 5 yılı hak ediyor, Antalya da Muhittin Böcek'i hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Mühür sende"

1 Nisan'dan sonra vatandaşın sırtına binilmeye hazırlanıldığını ifade eden özel, "Bundan nasıl kurtuluruz. Bundan 2 Nisan günü kurtulamazsın, sırtına binecekler. Bundan 31 Mart günü kurtulursun. 1 Nisan'dan bir gün sonra değil, bir gün önce mühür sende, sandık önünde, pusula elinde. Mühür sendeyken, patron senken, söyleyecek sözün varken, bunlara sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan 1 Nisan'da korkma" diye konuştu.

"Antalya engelli dostu"

Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde yaptıkları hizmetlerden övgüyle bahseden Özel, "Her başkanın danışmanları olur. Başkan Böcek bana, benim danışmanlarım şu odanın, derneğin başkanı dedi. Bu projeleri STK'larla yapıyorlar. Engelsiz bir şehir yapmak için Antalya'nın pozitif bir ayrışması var. Türkiye Engelliler Federasyonu'nun Antalya Temsilcisinin başkan danışmanı olduğunu söylediler" dedi.

Türkiye İttifakı

Bu seçimlerde iki ittifakın yarıştığını ifade eden Özel, "Eski ittifak Cumhur İttifakı. Tüm şehirlerde başarıyı yakalayacak olan bizim ittifakımızdır, onun adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı'nda kimler var? Türkiye İttifakı oyu, sosyal demokratlardan yetmez, iyi insanlar var, milliyetçi demokratlardan alıyor, muhafazakar demokratlardan alıyor, kimseyi Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye ayırmıyor. Oyu Türkiye İttifakı bütün Türkiye'den alıyor. Kimin oyuna talibiz biliyor musunuz? Milli Takım gol attıkça ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz, bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı'nın rengi CHP ile aynı ama renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyor Türkiye İttifakı. Sizlere Türkiye İttifakı'nı emanet ediyorum, Antalya'yı Antalya İttifakı, Türkiye'yi Türkiye İttifakı kazanacak" açıklamasında bulundu.

Adaylar

Antalya ilçe adayları ise şöyle açıklandı:

Akseki-İlkay Akça, Demre-Fahri Duran, Aksu- İsa Yıldırım, Alanya- Osman Tarık, Özçelik, Döşemealtı- Menderes Dal, Elmalı- Halil Öztürk, Finike- Mustafa Geyikçi, Gündoğmuş- Nurettin Sönmez, İbradı-Serkan Gedik, Kaş- Erol Demirhan, Kemer- Necati Topaloğlu, Kepez-Mesut Kocagöz, Konyaaltı-Cem Kotan, Kumluca- Mustafa Köleoğlu, Manavgat-Niyazi Nefi Kara, Serik-Kadir Kumbul, Gazipaşa-Mehmet Ali Yılmaz, Korkuteli- Mehmet Manavoğlu, Muratpaşa-Ümit Uysal. - ANTALYA