Özel'den "iktidarla pazarlık" iddiasına tepki - Son Dakika
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Politika

Özel'den "iktidarla pazarlık" iddiasına tepki

Özel\'den "iktidarla pazarlık" iddiasına tepki

CHP lideri Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Öte yandan Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların serbest bırakılması için iktidarla pazarlık yapıldığı yönündeki iddialara "Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok" yanıtını verdi.

27.04.2025 14:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Öte yandan gazeteci Murat Yetkin, CHP lideri Özel'e, "Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların serbest bırakılması için iktidarla pazarlık yapıldı" iddiasını sordu.

"ERDOĞAN'I DÜELLOYA ÇAĞIRDIM"

Özel şöyle cevap verdi; "Biz baştan beri tutuksuz yargılansın, hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin'de Erdoğan'ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da.

"ÖZGÜRLÜK DİLENMEM, PAZARLIK FALAN YOK"

Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İstanbul, Politika, 3-sayfa, 1 Mayıs, Kadıköy, Taksim, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den 'iktidarla pazarlık' iddiasına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ismail Guney:
    Ya sen parti başkanımısin yoksa etrafı karıştırmaya çalışan bı zatmisin 105 38 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    bu soytarı durmadan niye bu kadar boş boş konuşuyor 75 34 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    anlaşılan yukardan çok büyük baskı var,halkı da buna alet etmeye çalışıyor ama yemezler.hurmaları yerken iyiydi.herşey şeffaf olacaktı güya.hadi oradan hadi oradan... 53 21 Yanıtla
  • yasingoktas0606:
    bu adamı görünce mantar tabancası aklıma geliyor?? 24 10 Yanıtla
  • Narkoz null:
    chp nin başına adam akıllı projeleri olan birisi aday olsa gerçekten kazanırlar ama bunlarınki gelen gideni hep aratır cinsten gerçekleşecek hirbir vaatleri de yok işleri güçleri halkı kışkırtmak ortalığı karıştırmak bu yüzden 100 yıl daha iktidar olamazlar 15 6 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Özgür sen amatör ligtesin Ama Erdoğan şampiyonlar Ligi'nde de sen kendini böyle kıyasla 12 5 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    birak ozgur bey seçim zamaninda olsun erken secim olmasin birak akp dusunsun 10 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    iktidarı organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset yaptılar ve devam ediyorlar devleti tùm kurumları na zarar verdiler güveni azaltılar kendi menfaatleri uğruna akıl almaz ihbar delil tutuklama süreci savcı hakim bir siyasi partinin masası değildir olamaz hala sanki bir çete lideri gibi konuşmalar diğer ceteden talepleri gibi söylediginiz yalanlar araştırma yapmayan halkın dilinde hani siz cumhuriyetciydiniz ? Bu ülkede pkk sempatizanı sokak eylemi yapardı kamu malına polise zarar verirdi siz devlet mi yöneteceksiniz ekonomik kriz diyen siz konserler paris eğlencesi maliyeti ne kadar kim ödedi bir tane hayırlı işimiz yok 4 2 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Siyaset ıyı ıyı analiz edin baktıki ucu taa kendine dayanacak eko sayesinde koltugu riske girdi tamam ozaman sen orayı karıştırma koltuguma deme zaten secmenim ne desem onu yapar ekoyu da zaman aşımı ugradı der tv kanalarım ?? 1 1 Yanıtla
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