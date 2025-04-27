Özel\'den "iktidarla pazarlık" iddiasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Öte yandan gazeteci Murat Yetkin, CHP lideri Özel'e, "Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların serbest bırakılması için iktidarla pazarlık yapıldı" iddiasını sordu.

"ERDOĞAN'I DÜELLOYA ÇAĞIRDIM"

Özel şöyle cevap verdi; "Biz baştan beri tutuksuz yargılansın, hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin'de Erdoğan'ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da.

"ÖZGÜRLÜK DİLENMEM, PAZARLIK FALAN YOK"

Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan'dan erken seçim ya da İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz."