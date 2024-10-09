Özgür Özel: 10 Ekim Katliamı Aydınlanmalı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: 10 Ekim Katliamı Aydınlanmalı

Özgür Özel: 10 Ekim Katliamı Aydınlanmalı

CHP lideri Özgür Özel, 10 Ekim saldırısının aydınlanması gerektiğini vurguladı ve anıt açılışına katıldı.

09.10.2024 12:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu cinayet, bu katliam aydınlandığında, Türkiye'de çok şey aydınlanacak." dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Ankara Garı önündeki Demokrasi Meydanı'nda, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan "10 Ekim Annelerin Çığlığı Anıtı"nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Özel, aktif siyasi hayatında, Soma maden faciasıyla birlikte kendisini en derinden yaralayın olayın 10 Ekim gar saldırısı olduğunu söyledi.

Haberi alır almaz hızlıca geldiği Ankara'da, olayın üzerinden 5 saat geçmesine rağmen hala barut koktuğunu dile getiren Özel, saldırıdan sonra 3 gün adli tıbbın önünde beklediklerini, burada hayatını kaybedenlerin hepsinin birer "barış güvercini" olduğunu ifade etti.

O dönem Türkiye'nin birçok çok yerinde eylemler olduğunu anımsatan Özel, "Ama buraya o görevi yapmaya gelen cani, katil tanıdık biriydi." diye konuştu.

Özgür Özel, saldırıyı yapan teröristin Suriye'den Türkiye'ye gelene kadar önüne hiçbir engelin çıkmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyorum, bu cinayet, bu katliam aydınlandığında, Türkiye'de çok şey aydınlanacak. Bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, bu katliam aydınlanmayacak. Orada gördüklerine insan, 'insan' demeye utanıyor. Talimat verseler, her birimizin içini açar kalbini yerler. Öyle kalpsiz, vahşi adamlar. O eylemi burada kim yaptırdı, sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye'deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi? O mekanizma nasıl işledi, bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım, bir gün bakacağız."

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediye meclisinin ve saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin dirayetiyle anıtın açıldığını anlatan Özel, "Yarın yapabilirdik ama yarının anlamı başka. Yarın açılış günü değil, yarın yas günü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama esas acılarını unutmayan, içine gömmeyen, toplum vicdanını diri tutmak için sürekli haykıran ailelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de birilerinin suçlar üzerinden birbirine bağlı olduğunu belirten Özel, buna karşı mağdur ailelerin, acıları üzerinden birbirleriyle kurdukları bağın kendilerini ayakta tuttuğunu ve kötülüğün böyle kaybedeceğini dile getirdi.

Özgür Özel, "Anmak için anıt yapacaksın, ona direniyor kötülük. 9 yıl sonra siz, güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir mevziyi daha aldınız. Kötülük geriliyor, biz kötülüğü yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil, hissederek yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anıtın açılışına, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, milletvekilleri ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 10 Ekim Katliamı Aydınlanmalı - Son Dakika

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