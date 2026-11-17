Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "Biz bütün belediye başkanlarımızın yanındayız. Tarih önünde bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum. Ancak biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta, omuz omuza yürüyerek çıkacağız. Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar. Biz bu sürecin sonunda hep beraber, kimseyi geride bırakmadan yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya geldi. Özel, geçen hafta trafik kazasında yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız'ın kardeşi Caner Aydar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Özgür Özel'e, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sevil Aydar Yıldız ve Kadir Aydar eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Aydar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi:

"Caner kardeşimiz bir trafik kazası geçirdi. Hepimizi çok korkuttu ve çok ağır bir halde acil servise geldi. Hastanemizin başhekimi ve ilk andan itibaren bütün kadrolar, çok büyük emek vererek bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Bugün aldığımız haberler, o ilk andaki tablonun aksine bir mucizenin gerçekleştiğini, büyük oranda hayati tehlikenin atlatıldığını ve tüm değerlerin iyiye gittiğini söylüyor. Benim şahsen de siyasi yolculuğumda Adana'daki ilk yol arkadaşlarımdan bir tanesidir. Kadir başkanımızın da zorlu süreçlerinde, kardeşi Caner'in ve bütün ailesinin yanında olarak, ailesini ayakta tutmak ve en çok bizimle irtibatta olmak için gösterdiği gayrete bütün Türkiye'de hepimiz şahit olmuştuk. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz."

Hastane ziyaretinin ardından Özel, Suluca ve Kürkçüler cezaevlerinde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, cezaevi ziyaretlerinin ardından görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın ailesiyle Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki evlerinde bir araya geldi.

'BİZ BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

Emrah Kozay'ın herhangi bir suçunun olmadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Emrah'ın suçu Adana'ya hizmet etmek, iyi belediyecilik yapmak ve önümüzdeki dönemde partimizin iktidara yürüyüşüne katkı sağlamak. Emrah Başkan bizim başkanımız. Ben Emrah'ı gençlik kollarından beri tanırım. Gencecik bir il başkanıyken nasıl fedakarca çalıştığını bilirim. Belediye başkan adaylığı sürecinde de 'İlla ben olayım, başkası olmasın' demedi. 'En doğru adayı belirleyin, kimi seçerseniz ben onun arkasındayım' dedi. Yıllarca Adana için, partimiz ve başarı için gayret gösteren bir arkadaşımızı fevkalade zorlamayla karşı karşıya bıraktılar. Bugün de dosyasını değerlendirdik. Bilirkişi raporları gelmiş, raporlardaki hususlar incelendi. Suçlandıkları konularda herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük veya ihaleye fesat karıştırma söz konusu değil. Herkes şunu bilsin ki doğrudan alım yetkisi, devletin belirlediği sınırlar içerisinde kullanılıyor. Bu yetki, ihaleyle zaman kaybetmemek veya ihtiyaç duyulan malın teminindeki gecikmenin kamuya zarar vermesini önlemek amacıyla tanınıyor. Devlet, kamu menfaatini gözeterek bu alımların sınırlarını belirliyor. Buradaki arkadaşlarımız da belirlenen kurallara uymuş. Ancak bir bilirkişi raporu üzerinden siyasi operasyon yürütülüyor. Alalım, toplayalım, götürelim, suçlayalım ve bir algı yaratalım anlayışıyla hareket ediliyor. Biz başkanımızın ve bütün belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Hata yapan, kusur işleyen olduğunda nasıl yolumuzu ayırdığımızı milletimiz biliyor. Ancak kimse, gencecik belediye başkanlarımız çalışıyor, üretiyor, belediyenin borçlarını kapatıyor, kendilerinden önce yapılan harcamalarla ve alınan personelle ilgili sorunları çözmeye çalışıyor, bu şehre hizmet ediyor diye hedef gösterildiklerinde sessiz kalacağımızı düşünmesin. Onlara yönelik iftira ve hakaretler karşısında sahip çıkmayacağımızı, kendilerini yalnız bırakacağımızı kimse beklemesin."

'VEFANIN SADECE BİR SEMT OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Adana'nın travmatik bir dönemden geçtiğini dile getiren Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini karşılamamasından dolayı kırgınlığını dile getirdi. "Zeydan Başkan gözaltına alındığında da koştuk geldik, kendisine sahip çıktık" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldığında şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi. Ancak biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Tarih önünde bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum. Ancak biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta, omuz omuza yürüyerek çıkacağız. Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar. Biz bu sürecin sonunda hep beraber, kimseyi geride bırakmadan yeniden ayağa kalkacağız. Girdiğimiz ilk seçimi, ilk yerel seçimi kazandık. İlk genel seçimi de kazanacağız. Bu ülkede iktidarı değiştirecek, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bir daha kimsenin böyle haksızlıklara maruz kalmamasını sağlayacağız. Eğer intikam bir sopaysa ve o sopa kendinden olmayanın sırtına yakışıyorsa, o sopayı ben 40 yerinden kıracağım. Kimseyle intikam alma peşinde değilim. Tarih zulmedenleri görüyor. Hiçbir zulüm, hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Çektirilen hiçbir çile de ilelebet çekilmez. Bu çilelerin sonunda haksızlığa uğrayanların haklarını alacağı bir gün mutlaka gelir."

Ziyaretlerini tamamlayan Özel, daha sonra Adana'dan ayrıldı.