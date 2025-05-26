Özgür Özel: Anayasa Masasına Oturmak Toplumsal Mutabakat Gerektirir - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Anayasa Masasına Oturmak Toplumsal Mutabakat Gerektirir

26.05.2025 23:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anayasa tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa masasına oturmanın toplumsal mutabakat gerektirdiğini vurguladı. Özel, eski CHP liderleri hakkında saygı gösterme gerektiğini belirtti. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ise, en doğru adayın belirlenmesi gerektiğini, seçmen iradesini dikkate alacaklarını ifade etti. Ayrıca, asgari ücret konusundaki talepleri ve mevcut ekonomik durumu değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Ben tut ki oturdum bir anayasa masasına, bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla eşim, annemle babam ayakta kalır, onlar bile oturmaz. Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır." dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok." ifadelerini kullandı.

Özel, "söz konusu davayla ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir siteminiz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edildi, üslupsuz sözleri vardı. Onun için kurduğum her cümle nefes israfı. Onun hakkında konuşsam çok kötü şeyler söylerim, değmez. Kemal Bey hakkında hiç kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın en önemli sorumluluğu, önceki genel başkanlarına en üst düzeyde saygı göstermek, onları kızacak, üzecek bir şey yapmamaktır. Önceki genel başkanların beni eleştirme özgürlüğü vardır ama benim önceki genel başkanlarımı eleştirme özgürlüğüm yoktur. Parti ahlakım, kültürüm bunu gerektirir."

"Mansur Bey benim gözümde her göreve layık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu Özel, "O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım. Bunda hiçbir tereddüdüm olmaz. Mansur Bey'e şimdiden 'yedek aday' muamelesi yapmak doğru değil. Mansur Bey benim gözümde her göreve layık, son derece başarılı bir yönetici. Milletin gönlünde yeri olan birisi." diye cevapladı.

Seçimlerde kesin kazanacak kim varsa, onu aday yapmaktan tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Özel, "Bir pazar günü, bir sandık daha kurar, Ekrem İmamoğlu yerine hangisini aday göstereceğimize karar veririz." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman." dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya Özel, "'Bunları bırakalım, Anayasa masası kuralım...' Sen önce haksız yere içeride tuttuğun arkadaşlarımızı bırak, bu inadı bırak. Olay böyle eksiksiz bir demokratik ülkede geçiyormuş gibi, 'Buyursunlar gelsinler, anayasa yapalım...' Olacak şey değil. Menemen yapmam seninle." yanıtını verdi.

"Bu şartlar altında anayasa yapmak mümkün değil"

Terörsüz Türkiye'ye de değinen Özel, bu sürece karşı olmadığını belirtti.

Süreci tıkayan biri olmak istemediğini vurgulayan Özel, "Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım? Bu yapılırken, bu kadar alan açılırken, İstanbul'un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretlerde "yeni anayasa" konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"6 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde ve onların genel merkezimize iadeyi ziyaretlerinde bir yeni anayasa lafına girdi ve kendince bir tarihte bulundu Erdoğan. Ben de ona, 'Mevcut anayasaya uyulması gerektiğini, hangi kararlara uymadığını, bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu, bunlara uyulduğu takdirde anayasa masasına ancak oturmanın mümkün olacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadan, anayasaya aykırı dünya kadar uygulama yaparak bizimle anayasa yapamayacağını' söyledim. Ben tut ki oturdum bir anayasa masasına, bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla eşim, annemle babam ayakta kalır, onlar bile oturmaz. Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen öyle bir devleti yönet ki 'bununla anayasa yapılır' desinler. Bu şartlar altında anayasa yapmak mümkün değil. Asla oturup da bir şey olmaz, bu şartlar altında anayasa yapmaya kalkışmak demek benim kendimi inkar etmem demek olur."

"Bir telefon gelir diye bekliyordum"

Özel, "Asgari ücretin artırılması için nasıl bir baskı kuracaksınız? Ne kadar yükselmesini talep ediyorsunuz?" sorusuna ilişkin temmuzda enflasyon kadar ara zam yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Bu kapsamda perşembe günü DİSK'e, sonra TİSK'e gideceklerini belirten Özel, cuma günü ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile görüşüp bütün konfederasyonların görüşlerini alacaklarını, asgari ücrette ara zam için doğru rakamı tespit edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'de vergilerin yüzde 69'unun dolaylı vergi olduğuna dikkati çeken Özel, gelir dağılımına göre vergi alınması gerektiğinin altını çizdi.

Özel, "Size yapılan saldırıyla, saldırganla ilgili elinizde yeni bilgi, belge var mı? Ne durumda o saldırı?" sorusuna, "Sayın İçişleri, soru size. Cevabı ben de merak ediyorum. İlk gün sağ olsun aradı beni, çok düzenli bilgilendirme yaptı ama bir süredir... Ben de merak ediyorum, bir telefon gelir diye bekliyordum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Anayasa Masasına Oturmak Toplumsal Mutabakat Gerektirir - Son Dakika

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