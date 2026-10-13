Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı için 'Cumhuriyetimizin kalbi' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi olan Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklarda bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in yolunu açan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."