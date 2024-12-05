Özgür Özel Bilecik Mülakatı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Bilecik Mülakatı'nı Ziyaret Etti

Özgür Özel Bilecik Mülakatı\'nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Mülakatı'nın yapıldığı tarihi istasyonu ziyaret etti.

05.12.2024 12:46
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Mülakatı'nın yapıldığı tarihi İstasyon Binasını ziyaret ederek, "Tam burada Gazi Mustafa Kemal Paşa aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi küçük bir görüşme yaptı gibi gözüküyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdiği yerdeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'teki ilk durağı 5 Aralık 1920 tarihinde T.B.M.M ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilcilerin bir araya gelerek Bilecik Mülakatı'nın yapıldığı tarihi İstasyon Binasını ziyaret etti. Özel burada Bilecik Mülakatı'nın önemine değinerek, "Çok özel bir şehirdeyiz, çok özel bir mekandayız. Bilecik ziyaretimize ilk olarak buradan başlatmak istedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevr'in kendisine dayatılmasına, Anadolu'daki toparlanmanın, milli mücadelenin başlatılmasının ve ilk kez milli mücadeleyi sürdürenlerin işgalcilere karşı mevziler kazanmasıyla birlikte bu direnişi kırmak için milli mücadeleyi durdurmak için İstanbul hükümetini aracı kılıp onları kullanarak Mustafa Kemal Paşa'ya bir dayatma gerçekleştirilmeye çalışıldı. Tam burada Gazi Mustafa Kemal Paşa aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi küçük bir görüşme yaptı gibi gözüküyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdi. O Yüzden Bilecik'in önemi bambaşkadır. O günlerin o küçücük kentinin milli mücadeledeki önemi bambaşkadır. Buradan bütün dünyaya Sevr diye bir şey yok biz milli mücadeleye devam ediyoruz. Sevr'i yırtıp attık. Bu ülkeyi özgürleştirene kadar mücadele edeceğiz. Daha sonra zamanı var ama Lozan'ı kabul ettireceğimizi ilan ediyor. Hatta bazıları şöyle diyordu kabul etmezse Mustafa Kemal'i alır İstanbul'a götürülecek, derdest edilecekti. Bu niyetle burada olanları alıp kendi treniyle Ankara'ya götürüyor ve onları ikna ediyor. Hatta sembolik maaşlara bağlıyor ve onlara milli mücadeleyi Ankara'dan desteklediklerine ilişkin açıklamasını kendi kurduğu Anadolu Ajansı ile bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya duyuruyor. Bilecik Mülakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin bu iş artık oluyor İstanbul hükümeti bile Mustafa Kemal'e katıldı dediği ve bundan sonra milli mücadelenin tek elden tek sesten tek yürek olarak başlandığı sürecin başlangıç anıdır, bunun ilan noktasındayız. Buradan hem ülkemizin kurucusu hem partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetin tüm kurucu kadrolarına rahmet ve minnetle anıyoruz. İyi ki Bilecik'teyiz. İyi ki Bilecik Mustafa Kemal'in kenti. İyi ki Bilecik bir Cumhuriyet kenti olarak var olmaya ve yönetilmeye devam ediyor" dedi.

Özel ardından tarihi binada Atatürk'ün Bilecik'e geldiği günlerde çekilen resim sergisini gezdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel Bilecik Mülakatı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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