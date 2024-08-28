Özgür Özel: Bilimi Önceleyen, Soru Sorabilen Bir Nesil Yetiştirmeliyiz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilimi, tartışmayı, araştırmayı, soru sormayı önceleyen, korkmayan korkutmayan, ürkmeyen ürkütmeyen, çocuğu daha küçük yaşta sindirmeyen, korkutmak yerine cesaretlendiren, okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokuldan itibaren bilimsel, ilerici, çağdaş, soru sorabilen ve sorduğu soruya aldığı yanıttan tatmin, ikna ve mutabık olan, içi rahat eden bir nesil yetiştirmek zorundayız." dedi.

Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Meydanı'nda belediye tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomi alanında uygulanan politikaları eleştirdi.

CHP'li belediyelerin bütün sorunları ortadan kaldıramayacağını fakat üzerlerine düşeni yapacağını belirten Özel, "Balıkesir Büyükşehirde hem madden hem de iş yapabilme kapasitesi açısından bir enkaz devraldık, Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birini devraldık. Bırakın ana parayı faizler bile ödenesi bir durumda değil ama Balıkesir de hizmet bekliyor." diye konuştu.

Mili eğitim sisteminin müfredatının uygulanabilir olmadığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Almanya, üzerinde herkesin mutabık olduğu, herkesin destek verdiği ve bir yanlış yapılacak olsa tüm ülkenin birden karşı çıktığı bir ulusal eğitim politikasını yıllar önce benimsedi, aynen uyguluyor. Ben bu ülkenin milli eğitiminin herkesin çocuğu için en iyi şekilde olmasının yolunun bu ülkenin kurucu kadrolarının gösterdiği istikamette bir milli eğitim politikası inşa etmek olduğuna iman ediyorum. Bilimi, tartışmayı, araştırmayı, soru sormayı önceleyen, korkmayan korkutmayan, ürkmeyen ürkütmeyen, çocuğu daha küçük yaşta sindirmeyen, korkutmak yerine cesaretlendiren, okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokuldan itibaren bilimsel, ilerici, çağdaş, soru sorabilen ve sorduğu soruya aldığı yanıttan tatmin, ikna ve mutabık olan, içi rahat eden bir nesil yetiştirmek zorundayız. Çok gecikmeden bir eğitim sistemi kurulmalı ki tekniker olacakla mühendis olacağın, sanatçı olacakla sağlıkçı olacağın yönlendirilmesi çok doğru zamanda daha lise başlarken yapılabilsin."

" Muğla Büyükşehir Belediyesi, Suavi konseri düzenliyor"

Özgür Özel, Türkiye'de son 2 yılda 30 festivalin çeşitli gerekçelerle iptal edildiğini dile getirdi.

Sanatçı Suavi'nin konserinin de iptal edildiğini hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde maalesef bizim bir belediyemiz, bir siyasi partinin yan kollarının ortaya koyduğu birtakım tuhaf tepkiler, eylemler, saldırganlıklar sonucunda Suavi konserini iptal etti. Buradan sizin huzurunuzda bütün belediyelerimize yolladığımız bir yazıyı sizinle paylaşıyorum: 'Eğer bir konser planlandıysa ve herhangi bir sebeple iptal edilmesi aklınızdan geçiyorsa bunu önce Cumhuriyet Halk Partisine bildireceksiniz, onu bileceğiz.' Kalktım Suavi'nin evine gittim, hepimiz adına kendisinden özür diledim, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını söyledim. İptal edilen o küçük konserinin yerine 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Suavi konseri düzenliyor, hep birlikte orada olacağız. Bu memlekette hiçbir sanatçının dünya görüşünden dolayı hedefe konulmasına, şeytanlaştırılmasına, sanatına engel olunmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Herkes haddini hududunu bilecek. Cumhuriyet Halk Partisi var, böyle bir despotluğa asla teslim olmayacağız."

"Türkiye'nin ayağa kalktığı bir süreci yaşayacağız"

Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı sonuçları anımsattı.

Yapılacak ilk genel seçimlere kadar CHP'li belediye başkanlarının ceplerindeki anahtarın kıymetini bileceklerini ve bunların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın anahtarı olduğunu kaydeden Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepinize inanıyor ve güveniyorum, yasakların kalmadığı, yoksulluğun olmadığı, bu kadar büyük gelir adaletsizliklerinin tamamen ortadan kalktığı, bir kez daha Türkiye'nin ayağa kalktığı bir süreci yaşayacağız. 100 yıl önce bu partinin kurucu kadroları bu ülkeyi önce kurtuluşa, sonra kuruluşa ikna ettiler ve toplu iğnesi olmayan ülke bugünlere geldiyse o günlerdeki kararlı, cesur, çalışkan ve namuslu yöneticilerin yaptıklarıyla geldi. Görev 100 yıl sonra yine bizde, 100 yıl sonra yine iktidar olacağız, bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Sizlere inanıyor, güveniyorum. Kötü günlerin geride kaldığı, çok daha güzel günlerin hep birlikte yaşandığı ve artık gençlerin gözünün ferinin sönmediği, yeniden ışıl ışıl olduğu, bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bir ülkeyiz. 'Beka sorunu var' diyenlerin aksine bu ülkedeki 4 gençten 3'ünün gelecek hayallerini dünyanın diğer ülkelerinde kurmasını beka sorunu gören ve bunu ortadan kaldıracak olan dünyanın en güzel ülkesinin hem bizim gençlerimizin hem tüm dünyadaki gençlerin hayal kurduğu bir ülke haline getireceğimiz ve eninde sonunda hak ettiğimiz hem ekonomik güce hem özgürlüklere hem de sosyal yaşama beraber kavuştuğumuz günler için çalışacağız."

Burhaniye'nin farklı noktalarında müzik, dans, tiyatro ve çeşitli performans sanatlarına yer verilecek, konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve sokak sanatçılarının etkinliklerinin sunulacağı festival, 1 Eylül'de sona erecek.