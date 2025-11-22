İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki - Son Dakika
Politika

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

22.11.2025 14:49
CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma iznine ilişkin, "Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamle. Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, partisinin belediyelerine yönelik soruşturmaları "sivil darbe süreci" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "Bugün Zonguldak Belediye'mizi ziyaret ettik. 21 il belediyemizden bir tanesidir. 14 büyükşehir belediyesini kazandığımız, 21 il belediyesini kazandığımız, ülkenin %65'ine hizmet etmemizi millet tarafından görevlendirdiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz" dedi.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA YAPILAN DARBE SÜRECİNDEN FARKLI BİR SÜREÇ DEĞİL BU"

Ekrem İmamoğlu'na yapılanların ardından Mansur Yavaş'a da karşı itibar suikastı sürecinin başlatılmak istendiğini söyleyen Özel, "Bu 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil bu. Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye bir kol kuran birinden muhatabız. Ve bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" dedi.

"ŞİMDİ MANSUR YAVAŞ'I HEDEFE KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili konuşan Özel şöyle dedi:

"Bu dosyayla ilgili. Müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey'le gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar kendilerince. Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık.

"GÖKÇEK'E SORU SORAN YOK"

Onun dışında örneğin Antalya'da ya da Bodrum'da gerçekten siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüğümüzde zaten o gün ilk gün partiyle ilişkilerini kesiyoruz. Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ayrıca Mansur Bey'e Ankapark'la ilgili sorular sormuşlar. Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark'a. Dinozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Bu böyle ortalıkta gezecek. O talanı durduran, orayı Ankaralı'nın hizmetine sunan ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş'a Ankapark soruyorlar. Yani hakikaten biraz utanmak lazım. Başka bir şey demiyorum. Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracaktır."

"BAHÇELİ'Yİ SİLİVRİ'DE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Özel, MHP'nin Silivri ziyaretiyle ilgili memnuniyet duyacaklarını söyleyerek şöyle dedi:

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız Ekrem Başkan, Bahçeli ve 3 arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan. Ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4000 sayfalık iddianamenin içindekileri özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Bahçeli'ye anlatıp, Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum, olumlu görüyorum"

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Zonguldak, Politika

  • 1234 1234:
    mansur yavaş iyi bir insandir 47 45 Yanıtla
    trgyky1978 trgyky1978:
    araştırılsın varsa suçu cezasını çeksin yoksa aklansin bir Ankara'li olarak neredeyse 7 yılını dolduracak dişe dokunur bir hizmet görmedik Allah'ın suyundan paramı alınır dedi sayesinde suyu pahalı kullanıyoruz her tarafı kanalizasyon muhabbetine kazdılar geri kapatmada aynı hız yok trafik aldı başını gidiyor konserlerle heykellerle günü geçiyor daha vs vs vs 47 33
    1967Ramo 1967Ramo:
    tabi tabiii ne güldürdün be 1234 hah hah hah 23 25
  • h.m.633463 h.m.633463:
    valla bu saatten sonra tayyibin karsisina teneke koysan oyum ona 36 49 Yanıtla
    5032Sy 5032Sy:
    tabii tenekeler, zaten tenekeye Oy verir 38 19
    Erbay Mercan Erbay Mercan:
    ilerleme var sizde tuvalet terliğinden kurtulup tenekeye geçmişsiniz tebrikler 24 14
  • NECMETTİN HANCI NECMETTİN HANCI:
    Mansur harcadığı paraların hesabını versin ,uçuk fiyatlı konserler , 2.2 milyar sütunlar, anka parka ayırdığı bütçe 48 31 Yanıtla
    123456789 123456789:
    Hancı önce Melih gökçen'e hesap vermesi gerekmiyor mu 800 milyon dolarlık ankaparktan dolayı ya da parsel parsel sattığı topraklardan dolayı size helal başkasına haram değil mi 34 19
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    soruşturma açılacak en son kişi Mansur yavaş, ilk kişi gökçek tir! 35 37 Yanıtla
    5032Sy 5032Sy:
    06kr99123 konuyu saptırma Mansur yavaş adeta soyarken sen de gözcülük yapmaya soyunmuşsun 14 14
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İki dönemdir belediye başkanlığı sizde daha şimdiye kadar bir tane dosya vermediniz savcılığa 22 6
    Nurcan Pehlivan Nurcan Pehlivan:
    bence hepsi. Melih'i de Mansur'u da ayırmasınlar. 14 4
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Niye Mansur Yavaş peygambermi ki hata yapmasın 23 23 Yanıtla
