Özgür Özel: Darbelere her zaman karşıyız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Darbelere her zaman karşıyız

27.05.2025 16:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darbelerle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı ve İmamoğlu'na sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz tarihimiz boyunca her darbeye karşı olduk, yaklaşan darbe süreçlerinde engel olmak için mutlaka pozisyon aldık." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, geçen hafta İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, ırkçılığın yarattığı tehditleri, mülteci yaratan iç savaş kışkırtıcılıklarını, Türkiye'nin mülteci sorununu nasıl aşacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını, Rusya- Ukrayna savaşını konuştuklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na da sahip çıktıklarını anlatan Özel, "Milletin takdiriyle bir sonraki dönem cumhurbaşkanı olacağına inandığımız Ekrem İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık. Dünyanın liderleri hem 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' dediler, İmamoğlu'nun afişlerini, resimlerini taşıdılar hem de derhal serbest bırakılması, tutuksuz yargılanması ve İstanbul'un kendisine verdiği görevi yapması için özgürlüğünün ve göreve iadesinin takipçisi olacaklarını, beklentilerinin bu yönde olduğunu ve aksinin darbe olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, 65 yıl önce yapılan darbenin, seçilmişlerin asker zoruyla görevden uzaklaştırılarak ülkeyi belli bir dönem de olsa askerlerin ve onların görevlendirdiklerinin yönetmesini amaçladığını dile getirdi.

Özel, 12 Mart muhtırasının, 12 Eylül darbesinin, 15 Temmuz darbe girişiminin seçilmişleri hedef aldığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Darbeler iktidarlara yapılır ve herkes dönüp muhalefete bakar, ana muhalefetin de gözünün içine bakar. Ne 27 Mayıs sabahı, ne 12 Mart'tan sonra, ne 12 Eylül'de, ne 15 Temmuz gecesi gözümüzün içine bakan kimse, milli irade yerine vesayet, asker; demokrasi yerine otokrasi; seçilmiş yerine atanmışlara cesaret verebilecek, yol açacak ya da CHP'den bu konuda destek bulacak hiçbir işareti görmediler. Biz tarihimiz boyunca her darbeye karşı olduk, yaklaşan darbe süreçlerinde engel olmak için mutlaka pozisyon aldık. O konularda irade ortaya koyduk."

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşadıklarını anımsatan Özel, TBMM'yi açtırarak darbeye direndiklerini anlattı. Özel, bir milletvekilinden aldığı ceketi giyerek Meclis kürsüsüne çıktığını söyleyerek, "Biz yeni bir seçim yapılıp millet başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz. Milletin iradesinin, seçilmiş parlamentonun, demokrasinin arkasındayız. Bütün darbecilerin sonuna kadar karşısındayız. Seçilmişin arkasındayız, darbenin karşısındayız." dediğini hatırlattı.

Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP olarak Sosyalist Enternasyonal toplantılarında darbe girişimini anlattıklarını dile getirerek, "bugün de Sosyalist Enternasyonal toplantılarında İmamoğlu'na yapılan darbe girişimini anlattıklarını" kaydetti. Özel, "Erdoğan şimdi bana diyor ki 'Sosyalist Enternasyonal'e bizi şikayet etme'. Sana darbe yapılınca şikayet edeceğiz, anlatacağız da 15 milyon 500 bin oyla milletin aday gösterdiği İmamoğlu'na sen darbe yapınca mı susacağız?" ifadesini kullandı.

Özel, iktidarın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı karşısında sessiz kaldığını ileri sürerek, İmamoğlu'na yönelik operasyon için ABD'den icazet alındığını iddia etti.

"6 yıldır bir çekmecede duran bir telefondan bahsediyoruz"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'inin tutuklanmasını eleştiren Özel, tutuklananlar arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın da yer aldığını aktardı.

Kasapoğlu'na, İmamoğlu'nun kayıp cep telefonuna ilişkin sorular sorulduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 yıldır bir çekmecede duran bir telefondan bahsediyoruz. Telefonu yönlendiren 'Ben yönlendirdim' diyor. Telefon kendi evinden çıkan, 'Yönlendirildi, ben evde buraya koydum' diyor. Kadriye Hanım'a 'Bu telefon üzerinden gelen aramaları cevaplamışsın' diyorlar. Özel kalem müdürü, ne yapacak? Telefon oraya yönlü, ne yapacak? Ekrem başkanın bilmesi gereken bir aramaysa onu söylüyor, bağlıyor, görüştürüyor. Ne yapacak? Dört gün tutup tekrar götürdüler. Tekrar tutuklama istediler ve bu sefer tutukladılar."

Soruşturma kapsamında Kasapoğlu'nun daha önce gözaltına alındığını ve hakimlikçe serbest bırakıldığını belirten Özel, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre bir şüphelinin aynı konuda yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı doğduğunda sadece Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesinin alınabileceğini, 4 gün gözaltında tutulamayacağını öne sürdü.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Darbelere her zaman karşıyız - Son Dakika

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