Özgür Özel\'den başsavcılığa Serdar Haydanlı yanıtı: Doktor kontrolü raporunu gösterin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Haydanlı'ya ilişkin yaptığı açıklama verdiği yanıtta "Bu beyefendinin ilk günlerdeki doktor kontrolünü gösterin! Bırakmadılarsa firar mı etti o zaman?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etti.

BASSAVCILIK YALANLADI

Özel'in sözlerinin ardından açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanladı. Başsavcılık açıklamasında "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAVCILIĞA YANIT

Özel ve Başsavcılık arasındaki karşılıklı açıklamalar gündemdeki yerini korurken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı yeni açıklamada dikkat çeken ifadelerle başsavcılığa yanıt verdi.

"HEPSİNİ BULDUK SERDAR BEY'İ BULAMADIK"

"Serdar Haydanlı gözaltı listesinde vardı" diyen Özgür Özel, "Elde, firari vs. diye yazılmış. Hepsi var, bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Serdar Haydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Böyle bir operasyona tabi kimseyi yalnız bırakamam ben. Gezi'de gözaltına alınan bütün öğrencileri nezarette ziyaret ettim ben. Gidin, bulun, sağlığını sorun, ailesine notu var mı diye sorun dedim. Hepsini bulduk, Serdar Bey'i bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN GÜNDEM YARATACAK BİR İDDİA DAHA

Özel açıklamalarının devamında dikkat çeken iddialar öne sürdü. Özel, "Biz serbest bırakıldığını söylediğimizden beri 'hızla getirin' dediler, bir başka odada duruyor, Whatsapp'ına bakıyor. Serdar Bey bugün 14:38'de görünür olmuş. Savcı Bey, odaya bir gidip baksana, en son kiminle yazışmış? Ben dışarıda olduğunu, bu sabah getirildiğini, telefonunun elinde olduğunu biliyorum, peki Akın Bey, beni utandırsana! Bu beyefendinin ilk günlerdeki doktor kontrolünü göster! Bırakmadılarsa firar mı etti o zaman? Peki aradığı ilk kişinin Ali Erdoğan, yani Sayın Erdoğan'ın koruma müdürü olduğunu söylesem?" diye konuştu.

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Haydanlı'nın Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi de paylaştıldı.