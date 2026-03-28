Hava 180 derece dönüyor! Bu haftaya dikkat

28.03.2026 08:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini yeniden kış şartlarına bırakıyor. Sıcaklıklar düşerken birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle iç ve batı bölgelerde hissedilen bahar havasının sona erdiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Antalya’da da yağışlı hava etkisini gösterecek.

6 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul dahil birçok şehirde önümüzdeki 6 gün boyunca aralıklarla yağmur bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL RİSKİ

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Marmara’nın bazı illerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa’da etkili yağış beklenirken; Aydın, Denizli ve Muğla’da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği belirtildi. Yetkililer, bu bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulundu.

12 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği ifade edildi.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Ege ile Batı Akdeniz’in batısında saatte 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji verilerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisi birkaç gün sürecek. Hava sıcaklıklarının 4 Nisan’dan itibaren yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM tarafından yapılan uyarıda, "Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında, "Rüzgarın, Ege ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM yayımladığı uyarıda, "Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
28 MART CUMARTESİ

29 MART PAZAR

30 MART PAZARTESİ 

31 MART SALI

1 NİSAN ÇARŞAMBA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
