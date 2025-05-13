Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

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PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, ''Hiç kimse dışlanmadan bu iş yürütülmeli, bunun yeri Meclis'tir'' dedi. Sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik de sert sözler sarf eden Özel, ''Biz bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Bahçeli öyle bir siyasetçidir'' ifadelerini kullandı.

13.05.2025 11:36  Güncelleme: 11:45
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuşan Özel, "Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis'te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Demiştim ki 'şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamamız lazım.' Sırrı Süreyya Önder de 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür gün diğer çocuğu yaşadığı zaman o senin gözünün içine bakar gelir sarılır' demişti. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın. Elbette ki bundan önce müzakereler yapılmıştır bundan daha normal bir şey yok ama bugün silahların bırakılacağı ilan edildiği ilk günden ilk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış...

Bizim çizdiğimiz çerçeve bu meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var. Ben Sırrı Bey sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaletinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama varsa biz orada olmayız.

BAHÇELİ İÇİN AĞIR SÖZLER

Biz diyoruz ki mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz. İkincisi efendim bir yerlerde karar verilmiş derin devlet varmış düğmeye basmışlar, devlet bey ne derse devlet onu yaparmış falan. ben bu kadar inorganik bir siyasetçinin parçası değilim. Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir.

"BU BİLDİRİNİN İKİ MUHATABI VAR"

Dünkü açıklamamızda da Lozan'a nasıl bir önem atfettiğimizi hatırlattık. Ancak benden kimse 45 yıl boyunca terör yapmış biz tapu senedimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında terör eylemleri yapmış olan askerini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olacak ben kendimi kılacak değilim. Bu bildirinin iki muhatabı var; Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan. O bildiri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil, kelimeleri müzakere ediyorlar. O kongrenin bittiği günden itibaren…

Kelime kelime müzakere edilen süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan'a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık içinde olanlar yanıtlayacak. Biz o tabu senedini Lozan'dan söke söke almış partiyiz. Şimdi o tapu senedini kendilerine emanet hükümet ellerindeyken terör örgütüyle yaptıkları görüşme sonunda metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara sorulsun. Millet o açıklamayı Abdullah Öcalan'ın kurduğu ve kongresini yapan o açıklamayı devletin satır satır bildiğini, o bilmeden ilan edilmeyeceğini bu millet biliyor. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın imzası var.

"BİZE RAĞMEN ANAYASA SÜRECİ İŞLETEMEZLER"

Bundan sonra yeni bir anayasa süreci işletemezler. Cumhuriyet Halk Partisi tutumunu çok net olarak ortaya koyuyor. Bize rağmen burada bir anayasa süreci işletemezler. Biz buradayız hem barışın güvencesiyiz hem Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün güvencesiyiz. Öyle geçtiğimizde de kendi kendilerine bir sabah kalkıp bir darbe planladılar. O darbeyi ne kadar püskürttüysek yarın CHP'ye rağmen bu ülkeye kafa tutan bir iş yapmaya kalktıklarında, o gün darbeye kalktıklarında kendinden çok emin olanlar, böyle bir şey yapmaya kalktıklarında Cumhuriyet Halk Partisi ve bu milletin gücünü bambaşka bir yerden tadarlar. O ayrı bir şey. Akıllarını başlarına toplasınlar. Terörü sonlandıracaksak hep birlikte Meclis zemininde oturup tartışarak yasal düzenlemelerle, bir kişinin değil Türkiye'de herkes için demokrasi, özgürlük, adil yargılanma hakkını savunarak şeffaflık içinde bu işi götüreceksek götürürüz. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatıyız. Bizim olmadığımız yerde, gizli pazarlıkların alverlerin sağlıklı bir süreç işlemez. Herkes aklını başına alacak!"

Özgür Özel\'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Gürkan Mirkan:
    Devlet bahçeli tam bir vatanseverdir.. Sizin gibi hain değil… 426 263 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    En azından senin gibi gidip ingilizlere yalvaran bit adam değildir 282 200 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Sayın bahçeli vatanseverdir.senin gibi yabancı İngiliz sevdalısı değil..o yüzden konuşma boş boş 264 206 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Vay bee çok kalın gelmiş demek Devlet Bahçeli'nin ismini ağzına alacak son kişisin özgür özel 208 177 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Adamsın 167 211 Yanıtla
  • Halis demir:
    hani yurtta sulh çihanda sulh diyordunuzya sahte Atatürkçü özel oy hortumunmu kesildi kent uzlaşısı artık yapamayacakmısın sende fesih kararı al bu ülkeyi kurtar. 204 130 Yanıtla
  • sadullah nas:
    ulan Allah chape zihniyetine fırsat vermesin. barış çok zoruna gitmiş bu dengesizin 189 136 Yanıtla
  • 1837837:
    vatan Hainisin ÖZEL gidip İngilizlere yalvarmıyor hiç değilse … 171 120 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Cem evlerine yaranmak için 40 takla atıyor bu kişi 135 113 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    İngilizler kim konuştu sen ve balediye başkanın ajansımız 126 92 Yanıtla
  • Zakir1453:
    bu siyasetçi olduğunu mu düşünüyor 82 60 Yanıtla
  • Servet Cakici:
    devlet Bahçeli'nin çıkışı tarihe altın harflerle geçti sen ne yapmaya çalışıyorsun ne demeye çalışıyorsun barış'ı baltalamak mı istiyor 68 67 Yanıtla
  • Elisa21:
    DİĞER GÖZÜ DE KAŞINIYOR BU GAVAT IN 54 73 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    tipitip boş yapma 62 57 Yanıtla
  • YURİ GAGARİN:
    DOĞRU DEMİŞ AĞZINA SAĞLIK 56 57 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    niye zoruna gitti ne oldu dem partisi destek vermiycek diye niye bu kadar korktun sende biliyorsun DEM,SİZ BİR HİÇ SİNİZ pamuk şekerini çocuklara çok görenlere Kürtler'in cevabını seçimde göreceksiniz 63 47 Yanıtla
  • 5059145:
    İt havladı.. 42 53 Yanıtla
  • 205622:
    bahçeli tam bir fırıldak tır.nokta dün asalım diyen bugün meclise çıkaralım diyor 58 37 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Bahçeliyi eleştirmek sana mı kaldı? ne oldu mamanız mı kesildi? sıra sizede gelecek. bu sadece fragman 38 55 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hiç yaşlı dansöz görmemiştim, bir yaşıma daha girdim. Ne dünyaya kaldık ya 41 44 Yanıtla
  • Ömer Furkan ATASOY:
    adam buna elinin tersini vurmayı unutmuş 32 49 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    terörsüz Türkiye istemediğini biliyoruz sen git eko ile uğraş, partinle uğraş özel efendi. 36 43 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akkoyunlarda 360 sinekler 49 21 Yanıtla
  • Bayram Güzel:
    hadi ordan hırsızları koryan benim hakkımı yiyenlermi söylüyor bunları hepiniz hirsızsınız hırsizlara çanak tutanlar siz deyilmisiniz hırsıza hırsız demeyen dilsiz şeytandır 27 33 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    VATAN HAİNİ KONUŞTU ÜLKESİNİ YABANCILARA ŞİKAYET EDEN HERİF DEDİ BUNLARI 22 37 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Amele pazarında akşama kadar bekleyip, iş bulamayan beceriksiz adam gibi hissediyorsun kendini herhade. 19 34 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bu kişi Atatürk ün kurduğu partinin başı mı? Çok yazık çok. Kendini bulunmamış hint kumaşı sanıyor. Ülkeye faydası 0. 13 35 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bu ülkede kimin ulusal güvenlik sorunu olduğunu herkes biliyor bence 36 12 Yanıtla
  • Sinan Tanriver:
    haddini bil özgür karşındaki çocuk değil. 16 31 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    devlet çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar Cahil Halt Partisi ne oy veren herkes bunları görmüyorum bukadarmi kör bu oy verenler keşke böyle bir adım sizden gelseydi ama çıkar için milletini satanlardan ne beklenir kime ne anlatacaksın at gözlüklü takanlara 12 32 Yanıtla
  • 19191923:
    ben ağır söz duymadım 31 11 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    EN TEHLİKELİ İNSAN DÜN BAŞKA YARIN BAŞKA KONUŞUP YAŞAYAN İNSANDIR. 31 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    siz bahçelinin tırnağı olamasınız bahçeli vatan sever türk miliyetcisi sizin kime hizmet ettiğiniz belli değil ancak gençleri kendi emelleriniz için sokağa çağırıp yerli firmaları boykot etmelerini isteyip ülke ekonomisine zarar vermektir bütün amacınız bu zaten başka türlüsüde sizden beklenmez Allah ülkemizi sizden korusun inşallah... 11 22 Yanıtla
  • Musa Şahin:
    cami duvarına işlem yapıyor 11 21 Yanıtla
  • 125896:
    valla bu adam partide olduğu sürece kayyuma gerek yok kendisi partiyi bitirecek ..allahım koskoca partimin kaldığı admalara bak ya yazık çok yazık .. bu adam yeminle mahalle dernek başkanı bile olamaz ama işteeeeee 8 15 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    mhp diye bir parti yokki helde savunan lar sözde milliyetçi yok CHP terösitlerle iş yapıyor yok kandilden talimat alıyor diyorlardı şimdi kendileri iş yapıyor ama hala sağa sola laf ediyor yüssüzler 17 3 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Senin belediye başkanın polis neden çocuklara şiddet uygulamıyor da pamuk şekeri veriyor dedi. Senin sokağa saldığın güruh polise kezzap attı. 8 11 Yanıtla
  • Haj:
    dünyada 8 milyar insan var masşallah hepsi haklı 12 2 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    ?????? 3 3 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    bunuda kaseti var sanırım konulu yakında çıkar şehzadeler belediye başkanı hanım ile . ekremi yedi şimdi sıra kendini yemede . beyin göçü 1 3 Yanıtla
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