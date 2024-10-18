Özgür Özel'den İsrail'e Soykırım Suçlaması - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den İsrail'e Soykırım Suçlaması

Özgür Özel\'den İsrail\'e Soykırım Suçlaması

CHP lideri Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak Filistin'le dayanışma mesajı verdi.

18.10.2024 20:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "'Meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum' diyen İsrail devleti, bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiş, çoğu kadın ve çocuk olan 42 bin Filistinlinin canını almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki tüm siyasi partiler de Filistin'le dayanışmada üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ile Gazipaşa Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kortej yürüyüşüne katıldı.

Atatürk Parkı'ndaki festival alanında konuşan Özel, bölgedeki yaş sebze ve meyve ile tropikal meyve üreticilerinin üretim ve pazarlama sorunlarının özel olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ülkenin en büyük sorununun cari açık olduğunu ifade eden Özel, "Cari açık turizm ve ihracatla kapatılabiliyor. Turizm de bacasız sanayidir. Siyasetçilerin kötü yönetimle yarattıkları cari açığı Gazipaşa alın teriyle, el emeğiyle kapatmaktadır. O yüzden bu kentin kıymeti bilinmelidir." diye konuştu.

Gazipaşa'da bazı vatandaşların cep telefonu faturalarındaki artıştan şikayet ettiğini dile getiren Özel, "GSM şirketleri özel, serbest piyasa var" denilerek sorumluluktan kaçılamayacağını kaydetti.

" Akdeniz'in öbür ucunda Filistin var"

Özel, Alanya Kalesi ve Gazipaşa ziyaretlerinde Akdeniz'i gördüğünü, Akdeniz'in öbür ucunda Filistin'in olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Filistin'de dünya tarihinin en büyük zulümlerinden birisinin yaşandığına işaret eden Özel, "'Meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum' diyen İsrail devleti, bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiş, çoğu kadın ve çocuk olan 42 bin Filistinlinin canını almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki tüm siyasi partiler de Filistin'le dayanışmada üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'i tanımaları ve İsrail'i kınamaları için, 24'ü ülkesinde iktidar olan, dünyadaki 120 ülkenin sosyal demokrat liderlerine mektuplar yazdığını hatırlatan Özel, İspanya Başbakanı'nın bizzat Filistin'i tanımasını, İskandinav ülkelerinin bunu yapmasını hep birlikte sağladıklarını ifade etti.

Özel, Türkiye'de herkesin merak ettiği değişikliklerin ve hareketlenmelerin yaşandığını aktararak, ana muhalefet partisi CHP olarak, herkes için mücadele etmenin görevleri olduğunu söyledi.

İyi ilişkiler kurmaya, nezaketli olmaya devam edeceklerini belirten Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılmasını istedi.

Konuşmasının ardından Özel ve beraberindekiler, festival alanında kurulan stantları gezerek meyveleri tattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den İsrail'e Soykırım Suçlaması - Son Dakika

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