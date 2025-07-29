Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Açıklaması

29.07.2025 15:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonla ilgili, "Bu komisyon, hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonla ilgili, "Bu komisyon, hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz." dedi.

Özel, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin "havadan gece müdahale yapılamadığı" iddialarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yangın yönetim uçağı olan 5 ülkeden biriyiz, İHA'larla müdahale eden 2 ülkeden birisiyiz" açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre yangınların çok iyi şekilde söndürülmesi gerektiğini savunan Özel, orman yangınlarının çıkabileceğini ancak hızlı müdahale ile felakete dönmeyebileceğini söyledi.

Özgür Özel, yarın 3 genel başkan yardımcısının orman yangınlarına ilişkin özel basın toplantısı düzenleyerek, CHP'nin tespit ve önerilerini, geleceğe yönelik bu konuda yapacaklarını açıklayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın envanter ile ilgili ifadelerini eleştiren Özel, "Gerçek anlamda bu işte kullanılabilecek bir filo oluşturulmuş değil. Mevcut filo da zayıf. Maalesef, Türk Hava Kurumu'nun (THK) halen daha elindeki uçaklar, doğru şekilde bakım görseydi, filosu güçlendirilseydi, hepimiz destek oluyorduk bu kuruma, Türkiye'nin yüz akı bir kurumdu." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Büyükşehirlerin orman yangınlarından sorumlu tutulmasına" ilişkin ifadeleri üzerine Özel, "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta yetkileri yok. 'Yetkiniz yok, gelmeyin' bile dedikleri oluyordu geçmişte. Keşke büyükşehirlerin elinde öyle imkan olsa. Büyükşehirlerin hava aracı bulundurma yetkisi de yok ellerinde." ifadesini kullandı.

Özel, Bursa'daki yangında etrafta hep büyükşehirlerin araçlarının görüldüğünü ancak bu araçların da asfaltta gidebildiğini ileri sürdü. Özgür Özel, "Türkiye'nin yangınla, yangın yönetimiyle, afet yönetimiyle ilgili çok güçlü, itibarlı, özenilerek kurulacak büyük bir kuruma ihtiyacı var. Buna da ciddi kaynak aktarmak lazım. Herkesin içi yanıyor." görüşünü paylaştı.

"CHP, demokratikleşme olacaksa orada olur"

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulacak komisyona üye verecek misiniz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Komisyonla ilgili tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon eşit temsille oluşmalı. 'Eşit temsil değilse nitelikli çoğunlukla karar almalı' diyoruz. Sayın Meclis Başkanının istediği rakamlardan gördünüz ki eşitlik yok. Meclis'teki sandalye sayımıza göre. Nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki biz bu komisyonda olalım. Komisyonun rakamları AK Parti artı MHP istediğini yapıyorsa bize hiç ihtiyaç yoksa böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında CHP, bu komisyonda yer alır."

Komisyonun, anayasa yapacak bir komisyon olmadığını savunan Özel, şöyle devam etti:

"Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon, hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. Neden kalınamaz? Millet, milletin vekili, Kadim DurmazTokat'tan, Ali Mahir BaşarırMersin'den Meclis'e 'Git, çalış' diye yolluyor. Meclis komisyon kurmuş, 10 kişilik sana kontenjan vermiş. 'Sen 10 kişiyle burada görev yapmalısın' diyor. 'Ben yapmam' diyemezsin. CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun herkes. CHP, Cumhuriyet'in tartışıldığı bir yerde olmaz. Cumhuriyet'in kolonlarına çivi çakılan, bakın kolonlarının kesildiği değil, çivi çakmaya yeltenenin elinden o çekici alır, o komisyonda olmaz. CHP, demokratikleşme olacaksa orada olur."

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin en büyük sorununun demokratikleşme ve adil yargılanma meselesi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezaevlerinde suçsuz duran birçok kişinin tahliyesi söz konusu. Bir yandan bu süreçte başka tahliyeler gelecek. Onlar bir yandan olsun, öbür tarafta başkaları siyasi bir şekilde içeride dursun. Ne Figen Yüksekdağ, ne Selahattin Demirtaş, ne Ekrem İmamoğlu, ne Ahmet Özer durabilir. Ne de suçsuz, günahsız bürokratlarımız sırf bir suçun parçasıymış gibi durabilir. Bunların konuşulacağı, çözüleceği, meselenin ilerleyeceği bir komisyonda oluruz. İlerlemiyor mu? Önce ilerletmeye çalışırız. Yok, geri mi gitmek istiyorlar? Olmayız. CHP şimdiden niye sonuç alabileceği bir komisyonda demokrasiyi zorlamak için, hem de nitelikli çoğunlukla karar alınacaksa bulunmayacak? ya da niye girdi diye AK Parti'yle, AK Parti'nin getirdiği bir takım şeylere sadece tasdik memuru, noter gibi görev yapacak? Bu özgüvensizlik niye yani?"

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Açıklaması - Son Dakika

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