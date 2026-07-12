Özgür Özel: Bu yoldan dönmeyiz, iktidar yürüyüşünü durdurmayız

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Bayağıl köyünde kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Özel, daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret edip, beraber yürüyüş yaptı. Çıktığı banktan kalabalığa seslenen Özgür Özel, 47 yıl sonra kurulduğu gün gibi CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptıklarını söyledi. Kurulduğu günden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenilgiyle tanıştırdıklarını ifade eden Özel, "Hani hep Erdoğan şöyle diyordu ya, 'Yarıştık yendim. Ben bunları 11 kere yendim.' Bakın şimdi Niğde'den ben ne diyorum? 'Tayyip Bey sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. 1 kere yarıştık, onu da ben kazandım hadi bakalım.' Buradan Tayyip Bey'e söylüyorum. Erdoğan'a söylüyorum. Öyle bol bol, geniş geniş konuşuyordun, cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim" ifadelerini kullandı.

'TÜM ANKETLERDE BİRİNCİYİZ, EN ÖNDEYİZ'

Kiraz üreticileri ve işçilerle bir araya geldiklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Bir dokundum, bin ah işittim. Kiraz üreticisi inim inim inliyor. 2 yıl önce 100 liraya sattığı kiraz, geçen sene ürün yok, borç çok, faiz çok, bu sene 60 lira, 50 lira. Toplama maliyetini neredeyse kurtarmıyor, öyle olunca perişan oldular. Sen almaya kalkınca kirazı alamayacaksın, ateş pahası ama üreticinin elinden toplama maliyetine alıyorlar. Faizler büyümüş, biz tüm tarımda kullanılan kredilerin tamamının faizini bir sefer mahsus silmeye, ana parayı da 3-5 yıla bölmeye söz verdik. Bunu buradan tekrar ediyorum. Herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak. Hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şansı elde edecek. Emekliler sefaletten, açlıktan, emekçiler alın terlerinin sömürülmesinden kurtulacaklar. İşte biz bunu dünyadaki siyasi akrabalarımız gibi evdeki hanım çalışamıyorsa, ev hanımına sigorta vadettiğimiz için, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşı olan herkese temel vatandaşlık geliri vadettiğimiz için, yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geldiğimizi söylediğimiz için hem yerel seçimlerde birinci çıktık. O günden bugüne yapılan tüm anketlerde birinciyiz, en öndeyiz."

'BU YOL, İKTİDAR YOLUDUR'

CHP'nin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyen Özgür Özel, "İşte şimdi hal böyle olunca, Tayyip Erdoğan artık seçimi kazanamayacağını anlayınca, kendi seçim kazanacak bir şey söylemek yerine, seçimi bize kaybettirmek için, onu yenecek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortadan kaldırmak için partisinde ana kademenin, kadın kollarının, gençlik kollarının yanında yeni bir kol kurdu, yargı kollarını kurdu. Eskiden darbeler askerlerin üniformaları ile yapılırken şimdi savcı, başsavcı cübbeleriyle yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan bu operasyonda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyen, kazanmayı öğrenmiş, yenilgiye alışmayan ve kendisini yeneceği kadroları tasfiye etmeye kalktı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılan da dün sabah Hüseyin Can Güner'e yapılan da iktidara yürüyen kadrolarımızı zora sokmak, bizi adaysız bırakmak, bizi partimizi elinden alarak kurumsuz bırakmak ve partiyi, genel başkanına saldırarak lidersiz bırakma hesabıdır. Erdoğan'a buradan söylüyorum ve Niğde'den tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur. Bu yol, iktidar yoludur, bu yolu benimle yürümeye var mısınız?" dedi.