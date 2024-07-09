Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı çağrının ardından saat 21.00'de parti genel merkezinde Ankara milletvekilleriyle ışık açma-kapama eylemine katıldı. Özel, elektriğe zam yapanlara, emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara itirazlarını yükseltmek amacıyla bu ortak eylemi başlattıklarını belirtti.

09.07.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'ÖZGÜR ÖZEL, EYLEME PARTİ GENEL MERKEZİNDE KATILDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı çağrının ardından saat 21.00'de parti genel merkezinde Ankara milletvekilleriyle ışık açma-kapama eylemine katıldı. Sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Özel, "Bugün Grup Toplantımız'da bir çağrı yaptık. Dedik ki; asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin, esnafın sesini duymuyorlarsa biz buna karşı ayağa kalkıyoruz ve sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat 21.00'da tüm Türkiye'de. Elektriğe zam yapanlara, iğneden ipliğe her şeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara çiftçiyi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz. ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Biz bu eylemi Ankara'dan bütün Ankara Milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz" dedi. Ardından CHP Genel Merkezi'nde ışık açma-kapama eylemi gerçekleşti.

Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı
Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Özgür Özel, Ankara, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 00:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement