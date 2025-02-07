Özgür Özel Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı

Özgür Özel Hatay\'da Deprem Şehitlerini Andı

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da depremlerde kaybedilenleri anma konserine katıldı, duygularını paylaştı.

07.02.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anma konserine ve mevlit programına katıldı.

Özel, Defne ilçesindeki özel bir okulun konferans salonunda "Hatay Mozaik Korosu" tarafından Türkçe ve Arapça seslendirilen konseri takip etti.

Burada konuşan Özel, anlamlı bir konser dinlediklerini ve duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"6 yaşından beri elimde mikrofon var. Hatta ilk okuduğum şiiri unutunca arkaya kaçmıştım, öğretmenim zorla getirip mikrofonu elime verdi 'bırakmayacaksın' dedi. O gün bugündür elimde mikrofon var benim. Bizim için mikrofon almak, kürsüde konuşmak falan insanlar çok heyecanlanır normalde, ben günde 11 konuşma yaptığım olduğu için dert değildir. İlk kez bu kadar mikrofondan kaçmak istedim, yani sadece çiçek vereceğiz diye düşündüm. Yine de 'bir şeyler söyleyin' diyerek mikrofonu verdiler. Gerçekten bir şey söylemek çok zor. İlk kez anlamadığım bir şarkıda gözlerim doldu, ağladım. Anladıklarım da şiirlerde falan... Bu duyguların üzerine bu kadar duygulu bir günde böyle acılı annelerin kaybettikleri evlatlarının üzerine duygularını şarkıyla, şiirle, türküyle ifade ettikleri bir koroyu dinlemek gerçekten... Bu çok iyi bir fikirmiş ama çok zor, çok ağır bir fikir. İzlemenin bile bu kadar zor olduğu bir noktada, annelerin, babaların ne hissettiğini düşünemiyor insan."

Özgür Özel, konserle ilgili duygularını paylaşmayı şu sözlerle sürdürdü:

"Böyle acılarda bence Türkçedeki en doğru temenni; 'Allah dayanma gücü versin' diyoruz, bunun dışında bir şey söylemek gerçekten güç. Bir de böyle çok kötü günlerde görüştük, 'daha iyi günlerde görüşelim' diyoruz, bu da herhalde en doğru temenni. Allah bir daha Antakya'ya, Hatay'a, Türkiye'ye, daha doğrusu hiçbir anneye, dünyanın neresindeyse hiçbir anneye ve babaya böyle acılar yaşatmasın. Yasınızı, acınızı bir kez daha paylaşıyoruz. Yine biz buralarda olmaya devam edeceğiz. Gidenler geri gelmeyecek ama başka yüreklerin yanmaması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Sizler de hayata diğer geriye kalanlar için tutunmak durumundasınız."

Özgür Özel, çocuklarını kaybeden annelerden oluşan koronun üyelerine başsağlığı dileklerinde bulundu, karanfil verdi.

Daha sonra Defne Atatürk Stadı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen mevlit programına katılan Özel ile diğer katılımcılar, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Deprem, Kültür, Sanat, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel Hatay'da Deprem Şehitlerini Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.