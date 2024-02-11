Özgür Özel, Hatay'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'la ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Hatay'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'la ilgili ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki anma töreni sırasında istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili ilk kez konuştu. Özel, "100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti ama hükümete yönelik kaynaklara göre Lütfü savaş protesto edildi. Evet Lütfü beye de sitem cümlelerini duyduk. Milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklerle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz." ifadelerini kullandı.

11.02.2024 11:46  Güncelleme: 12:16
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma törenleri sırasında istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağı iddiaları gündemden düşmüyor.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna Özel, "Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz." dedi.

Gazetecilerin gündemdeki sorularına yanıt veren Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Biz şunu söyledik; 'Bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz.' Bizim DEM'le yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete özür borçları vardır. Ben hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum.

HATAY'DAKİ PROTESTOLAR

Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi' dedi. Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır.

Yaptığımız anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir."

Özgür Özel, Hatay\'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş\'la ilgili ilk kez konuştu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Gün: Senden gerçekten bir şey olmaz 185 58 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Özgür çok özel den salvolar yazık ne duruma duştünüz 112 21 Yanıtla
  • Montana By: Katılırmısınız ? Bence Lütfü Savaş aday olursa Hatay gider.Muhittin böcek Antalya hiç memnun değil kaybedilebilir. 105 6 Yanıtla
  • Montana By: Lütfi savaş hatayı kaybettirir.Muhittin böcek Antalya yı Zeydan Karalar adana bıçak sırtı 91 5 Yanıtla
  • İlker Güner: Ya ben sn Kılıçdaroğlu gitsin, gençlerin önü açılsın diyordum. Vazgeçtim, abi bize Kılıçdaroğlu nu getirin ya. Bu ne bohem bir durum, ne kadar saçma sapan bir olay. Tam tersi oldu sn özel, hükümete 1 sn Lütfü beye 99 du protestolar. Yazık güzelim ata emaneti partimiz ne halde, artık kol kırılıp içinde birşey kalmiyor. 78 7 Yanıtla
  • Ozan Bey: Ben keMAL'ı geri istiyorum hiç değilse bol bol gülerdik bundan hiç bir şey olmaazzz. 65 12 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı: Mersin büyükşehir için seçmende büyük sessizlik var buna sessiz kalanlardan biriyim.. Bugün gördüğüm kadarıyla yerelde genelde chp,de para olmasın birtanesi partide durmaz ülkeyi düşünen ülke halklarını düşünen varsa onu külahıma anlatsın..... 55 3 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: O ancak teroristlere selam vermeye devam etsin chp bitmis haberi yok uyan özgür uyan bu secim sonu yerinde yeller esebilir ekrem imamoglu istanbulda kaybederse o chp yo senin elinden alacak hazir ol 28 22 Yanıtla
  • Engin Engo: Ülkedeki partilerin hepsinin kumandasi tek kişi elinde. Hepsine ayri ayrı gorevler verilmiş. Chp nin sahip olduğu belediyelerin akp ye devri emri gelmis. Hic bir yer kazanamayacak olan ip ve dem aday cikardi. Chp de halkin en az oy verecegi adaylara cikararak bunu destekledi. İbb abb mersin antalya adana akp ye hediye edilecek 37 8 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı: Yerelde genelde biriniz bu ülkeyi düşünmüyorsunuz düşünüyor olsaydınız bugün bu ülkede tek başınıza iktidar olurdunuz... 33 4 Yanıtla
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Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Hatay'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'la ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika


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