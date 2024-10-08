Özgür Özel: Hatay'ı Yalnız Bırakmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Hatay'ı Yalnız Bırakmayacağız

Özgür Özel: Hatay\'ı Yalnız Bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın sorunlarını çözmek için sürekli destek vereceklerini açıkladı.

08.10.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarını dile getirerek bölgenin sorunlarını dile getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arsuz ilçesinde gerçekleştirdiği Merkezi Yönetim Kurulu toplantısının ardından İskenderun ilçesine geçti. CHP lideri Özel, ilçe başkanlığında halk ile buluştu. Özel, İskenderun ilçesindeki temaslarının ardından Antakya'da STK'lar ve Meslek Odaları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Genel Başkan Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Özgür Özel, yaptığı konuşmada; "Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıyı biz 3 kez salon değiştirerek Hatay'ın en büyük salonunu aldık ve yine de tıklım tıklımdı. Hatay'ın sorunlarını konuşmaya süre yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. 18-19 gölge bakan salonun muhtelif yerlerine oturdular ve derslerini çalıştılar. Bundan sonra bu salonda bulunanların, meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini talep ileten grupları, her birisinin ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü kasları var ve Hatay onlardan istifade edilecek. Zayıf kaslarımız var ve onları Hatay için güçlendirmek zorundayız. Bundan sonra beni çok daha fazla Hatay'da göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'ı unutmadı. Sürekli takip etti, bakanlar geldi gitti diye. Ben genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum. Onun için geldik. Ama bolca teşekkür, bolca övgü duyduk. Çok nazikler ama yapılması gereken çok işi var. Notlarımızı aldık. Dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay'a tekrar tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde, grup toplantılarında ve Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye çözüm önerilerini önermeye devam edeceğim. Biz Hatay'dan eksik olmadık. Bundan sonra olmayacağız. Eksik olmasınlar. Hataylıları yalnız bırakmayacağız ve seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Özgür Özel, Politika, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Hatay'ı Yalnız Bırakmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
14:46 Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
14:23 Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
14:06 Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet
13:56 İngiltere’de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi
13:53 Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti
13:53 Asuman Dabak’ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu
13:45 Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
13:35 Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 09:21:42. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Hatay'ı Yalnız Bırakmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.