CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su ürünleri av sezonun başlamasına dakikalar kala Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu. Özel, Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin deniz zenginliklerine rağmen bu bakanlığın olmamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

01.09.2024 08:18  Güncelleme: 08:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su ürünleri av sezonun başlamasına dakikalar kala Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu.

Program öncesinde soruları yanıtlayan Özel, Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirtti. Özel, şunları söyledi; "Balıkçılığın sorunları çok. Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz bütün Karadeniz'i, Ege'yi, Akdeniz'i dolaştı ve çözüm önerilerini hazırladı. CHP bu sezona da sadece sorunları bildiğini göstererek ya da eleştirerek değil, çözüm önerilerini de dile getirerek geliyor.

"MUTLAKA DENİZCİLİK BAKANLIĞI'NIN KURULMASI GEREKİYOR"

Türkiye kadar çok denizi olan, üç tarafı üç muhteşem denizle çevrili olup da Denizcilik Bakanlığı'nın olmaması kabul edilir bir şey değil. Mutlaka Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor."

"İPEK HANIM AV SEZONU BAŞLAMADAN AVA ÇIKMIŞ"

Özel, SÖZCÜ TV muhabirinin "Stüdyodan İpek Özbey'in de bir sorusu var. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme olması bekleniyor. Neler konuşulacak?" sorusuna ise "İpek Hanım, av sezonu başlamadan ava çıkmış. Ama buranın konusu balıkçılık. Bu oltaya gelmem. Teşekkür ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri\'nde balıkçılarla buluştu

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Duran CELIK: Sen gittiysen balıkçıların işi zor bu sene, çünkü elini attığın her şeyi kurutuyorsun. Kankinle Paris’e gittiniz orayı da kuruttunuz, altın madalyasız olimpiyat. Kemal dede senden iyiydi beeee 8 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bereketli olsun hayırlı kazançlar balikcılara 9 1 Yanıtla
  • ferhat eser: sevgili başkanım bugünlerde dilrubaya yürüyor keyifler yerinde :)) 5 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu - Son Dakika
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