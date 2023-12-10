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Özgür Özel: İlk Vekil Olduğumdan Bu Yana Misafirhanede Kalıyorum - Son Dakika
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Özgür Özel: İlk Vekil Olduğumdan Bu Yana Misafirhanede Kalıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. Özel, Ankara'da evi olmadığını belirtti ve 'İlk vekil olduğumdan bu yana misafirhanede kalıyorum' dedi.

Özgür Özel: İlk Vekil Olduğumdan Bu Yana Misafirhanede Kalıyorum
10.12.2023 - 14:11,  Güncelleme: 14:16
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Özgür Özel: İlk vekil olduğumdan bu yana misafirhanede kalıyorum

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ile yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. Özel, Ankara'da evi olmadığını belirterek, "İlk vekil olduğumdan bu yana misafirhanede kalıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TFMD Başkanı Rıza Özel ile yönetim kurulu üyeleri Adem Altan, Hamza Şahin, Mert Gökhan Koç, Bülent Uzun, Cenk Özel ve Necati Savaş'ı kabul etti.Özel, derneğin 'Yılın Basın Fotoğrafları Kataloğu' ve 'Foto Muhabiri Dergisi'ni inceleyerek, boynuna taktığı fotoğraf makinesi ile TFMD yönetim kurulunun fotoğraflarını çekti. Özel, genel başkanlığa seçilmeden önce olduğu gibi mütevazi şekilde hayatını sürdürdüğünü belirterek, yanındaki korumalara alışmaya çalıştığını söyledi. Özel, Ankara'da evi olmadığını belirterek, "İlk vekil olduğumdan bu yana misafirhanede kalıyorum. Hala Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile aynı misafirhanede kalıyorum. Genel başkan seçilince misafirhanenin girişine güvenlik kulübesi koymak istediler. Gerek olmadığını söyledim" dedi.

Özel, genel başkanlığı öncesinde olduğu gibi Meclis çalışmaları döneminde kendisinin Ankara'da, eşi Didem Özel'in Manisa'da eczanesinin başında, kızı İpek'in ise İstanbul'da okulda olduğunu söyleyerek, "3 kişilik çekirdek bir aileyiz. Çekirdek ailemiz atomlarına ayrılmış durumda. Ama artık Manisa'ya gitmek için fırsat kolluyorum. Geçen gün gençlik kollarından, 'Toplantıyı nerede yapalım' diye geldiler. Ben de 'Şehzadeler kenti Manisa'da yapalım' dedim. 15-16 Aralık'ta Gençlik Kolları İl Başkanları toplantımızı Manisa'da yapacağız. Gençlere Manisa'yı da gezdireceğim. Ailemi de görmüş olacağım. 4 haftadır Manisa'ya gitmiyorum" diye konuştu.(DHA)

Kaynak: DHA
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