Özgür Özel: İşçi Örgütlenmesi İçin Engeller Kaldırılacak

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Özel, Dörtyol ilçesindeki bir firmada çalışan metal işçilerinin grev yaptığı çadırı ziyaret etti.

Burada işçilerle görüşen Özel, yaptığı konuşmada, işçilere verilen ücretin az olduğunu söyledi.

Özel, işçilerin buna direnmesinin ve bununla mücadele etmesinin en doğal insan hakkı olduğunu ifade etti.

Bir sendikanın en mutlu gününün, işverenle üyesinin bir noktada buluştuğu, davulların çalındığı, halayların çekildiği ve işbaşı yapıldığı gün olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Burada işverenimize, milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il, ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız, bizim programımız bittikten sonra salı, çarşamba veya pazartesi günü için randevu talep etsin, görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa sizi, işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok, size karşı orantısız güç kullanırsa, başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kırıcılığa kalkarsa, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir, son ana kadar arkanızdayız."

Özel, alnının teriyle, gözünün nuruyla çalışan mavi, beyaz ve gri yakalılar dahil her işçinin ailesi ve çocuğunu düşündüğünü, en iyi maaş için örgütlü olma hakkı bulunduğunu vurguladı.

"Örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız"

İşçilerin sendikalı olmasının önemini anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta seçimlerden 1'inci parti olarak çıktı, şu anda da Türkiye'nin 1'inci partisi. Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa, gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak, verilen tüm mücadelelerin, 5 yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50'lik örgütlenme hedefini, yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasına sağlayacak, iki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesine ve üzerine, işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o gün de biz yanınızda olacağız."

Türkiye'deki asgari ücreti "sefalet ücreti" diye tanımlayan Özel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 'bu ücrete 4 kez zam yapacağız' diyenler, iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar. Siz hakkınızı alsaydınız, bu sözleşme bağıtlandığı gün, size verilen maaş gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı 25 bin lira olsaydı zaten siz hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız."