Özgür Özel İYİ Parti'yi eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel İYİ Parti'yi eleştirdi

Özgür Özel İYİ Parti\'yi eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'na cevap vererek eleştirilerini aktardı.

06.11.2024 15:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de, 'Yükseköğretim Buluşması Toplantısı'n katıldı. Özel çıkışta gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile aynı otobüs üzerinde konuşma yapması ve Bakırhan'ın sözleri üzerinden eleştirilmesine yönelik sorularını yanıtladı. Özel, "Ben muhalefete, muhalefet etmeyi hiç doğru bulmam, hiç de yapmadım bunu. Muhalefetten kötü bir söz geldiğinde hep 'canı sağ olsun' dedim. Müsavat Bey'le de özel bir hukukum var. Onun da yine 'canı sağ olsun' ama biraz ayıp etmiş. Şu kadarını söyleyeyim; ben o otobüsün üstünde birlikte falan değilim. Bunu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi varsa böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim. Belediyenin önünde bir otobüs olduğunu söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü olmadığını, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. 'Üstüne çıkarım' dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana, 'otobüs sizin' dediğinde ben, 'yok, birlikte çıkalım' deyip, eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin genel başkanları ne otobüsün içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar, ben oraya gitmeden önce herhalde yarım saat önce konuşmuşlar. Onlar konuşmuşlar, ben uçaktan indim, gittim. Hava da kararmıştı, kendi konuşmamı yaptım. O konuşma sırasında açıkçası, Tuncer Bey'in o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Zaten orası, Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış sürecine, kardeşlik sürecine katkısı da yok. Ama açıkça şunu söylemek gerekiyorsa: Erdoğan ve Bahçeli, barış konuşan, sürekli barışı, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa, bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar, konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

'ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK Kİ, NAMAZIMIZDAN OLSUN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Esas sorun, bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken, siz kayyum atama gibi şeyler yaparsanız, diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da orada çıkıp bir şey demezdim. Ama daha sonra gördüm konuşmasını, çünkü ben uçaktan indim, gittim, konuştum. Konuşmasına asla ve asla katılmıyorum. Ama Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, diğer partiler yapıyor, ediyor, beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda abi-kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlaması gerçekten benim açımdan üzücü oldu. Ama yine de her zamanki gibi son sözümüz, 'canı sağ olsun' Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun da çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse; Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan olsun. Tutup da bana, CHP'nin, kurucu partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmaya da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve, en doğru çerçevedir. Toplumda da en geniş kabul gören çerçevedir. Biz o çerçevede devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Şükrü Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel İYİ Parti'yi eleştirdi - Son Dakika

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