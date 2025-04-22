Özgür Özel: Kazanacağız, Tek Adamlar Kaybedecek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Kazanacağız, Tek Adamlar Kaybedecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinginde adalet, demokrasi ve çocukların korunması konularında mesajlar verdi.

22.04.2025 16:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, Gazi'nin emaneti, kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerdeki yarıştan yanayız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yozgat'ta cumartesi günü miting yaptıklarını anımsatarak, Yozgatlılara ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Yozgat'ın, CHP'nin en düşük oy aldığı illerden biri olmasına rağmen mitingi burada düzenleme kararı aldıklarını anlatan Özel, miting görüntülerinin çok konuşulduğunu belirtti.

Özgür Özel, " AK Parti'li kalemler karar veremiyorlar. Traktör sayısında birbirleriyle kavga ediyorlar. Biri '500' demiş, öbürü 354 saymış. Türkiye'nin gündemine oturan, bütün dünyaya sesini duyuran, günlerdir yandaş kanalların gündemini belirleyen Yozgatlıların ve Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum." diye konuştu.

Mitingin "birilerinin kimyasını bozduğunu" savunan Özel, "Oy, kendilerine verilince 'Anadolu irfanı' diyenler, Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu'ya bakışı, Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artık safların netleştiğini dile getiren Özel, "Biz saflaşmadan, kamplaşmadan, kutuplaşmadan yana değiliz. Biz kardeşlikten, kucaklaşmadan, zorluklarla birlikte mücadele etmekten yanayız." dedi.

Türkiye'de bir tarafta "yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten yılmış milyonlar varken diğer tarafta da 'bu düzen sürsün' diyenlerin olduğunu" ileri süren Özel, "Biz, Gazi'nin emaneti, kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerdeki yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, dikta olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız, tek adamlar kaybedecek." açıklamasında bulundu.

"Güvenliği hakim kılacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Bütün süreçte dünya kadar tanımlamalar, dünya kadar söz söylendi ama hiçbir söz Abdullah amcanın sözü kadar güçlü değildi. Bütün süreci özetledi. Abdullah amca dedi ki; 'Turpla, şalgamla devlet idare edilmez. Adaletle, hukukla idare edilir' dedi. Buradan Abdullah amcaya söz olsun, organik tarım yapanlar gibi organik bir sloganı bulan, yüreğinde hisseden, o sloganı buram buram toprak, Yozgat kokan Abdullah amcaya söz olsun, bu düzen değişecek, turpla, şalgamla değil, adaletle yönetenler bu devletin başına geçecek."

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını anımsatan Özel, "Maalesef ülkemizde çocukların ağır sorunları var. Söylemek bile ağır. Bir ülkede çocuğun ağır sorunu olur mu? Maalesef var. Her 4 çocuktan 1'i öğün atlamak zorunda kalıyor. Her 3 çocuktan 1'i okula gidiyor ve okulda hiçbir şey yemeden evine dönüyor. Çünkü evinde beslenme çantası ya da cebinde kantinden bir simit alacak parası olmadığı için. Güvencesiz çalıştırılanların yanında çocuk yaşta çalıştırılanlar var." ifadelerini kullandı.

Güvende tutulamayan ve korunamayan çocuklar olduğunu ileri süren Özel, Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ı, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi ve Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeği andı.

Özel, "Güvenliği, hukuk devletini, adaleti hakim kılacağız. Çocuklarımızın karnını da doyuracağız, onları koruyacağız." diye konuştu.

Mitingler devam edecek

Mitinglere devam edeceklerini aktaran Özel, "Korkmadan, yılmadan gerçek gücün millette olduğunu, milletten aldığımız güçle bütün dünyaya göstereceğiz. Genel Kurul salonunda arkada yazan, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısını millet artık sokaklara, meydanlara yazmıştır. Karşısında seçimle gelip, seçimle gitmek istemeyen birileri var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini eleştirerek, "Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun tutuklanması için hiçbir somut gerekçe olmadığını ileri süren Özel, "Aradan 34 gün geçti daha bir iddia kanıtlanamadı ancak 24 şirkete kayyum atadılar, 28 şirkete de tedbir koydular. Daha mahkeme bitmeden şirkete kayyum atayıp, mahkemenin sonucunu baştan bilip, o şirketleri batırmaya, o şirkette çalışanları o şirketlere sokmamaya başladılar. Dosyada suç olmadığı için insanları yalancı tanıklığa zorlamaya başladılar." dedi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan ve süreci devam edenlere bir şey diyemeyeceğini belirten Özel, sanıkların yalancı tanıklık için zorlandığını iddia etti.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Kazanacağız, Tek Adamlar Kaybedecek - Son Dakika

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